ثقافة البحر الأحمر تبحث خطط الابتكار وتفعيل البروتوكولات الميدانية

عقد محمد رجب، مدير عام فرع ثقافة البحر الأحمر، اجتماعاً موسعاً صباح اليوم الاثنين مع مديري المواقع الثقافية والإدارات التابعة للفرع، وذلك لمتابعة تنفيذ الخطط الفنية والإدارية تحت إشراف اللواء خالد اللبان، رئيس الهيئة، وبالتنسيق مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة محمود عبد الوهاب.جانب من الاجتماع

شدد رجب خلال الاجتماع على أهمية خروج الأنشطة من الحيز الضيق إلى أماكن التجمعات الجماهيرية، مؤكداً على ضرورة تفعيل البروتوكولات المشتركة مع وزارتي التربية والتعليم والشباب والرياضة، ويهدف هذا التعاون إلى إقامة الفعاليات داخل المدارس ومراكز الشباب لضمان وصول الخدمة الثقافية لأكبر قطاع من النشء والشباب.

وفي سياق مواكبة التطور التكنولوجي، وجه مدير عام الفرع بضرورة استغلال منصات التواصل الاجتماعي كأداة رئيسية للتسويق للأنشطة وتوجيه الدعوات للمواطنين، واصفاً إياها بالوسيلة "الأسرع والأكثر انتشاراً"، كما طالب بضرورة تقديم محتوى ثقافي يتسم بـ "الفكر خارج الصندوق" والابتعاد عن القوالب التقليدية في الخطط الشهرية.



تطرق الاجتماع أيضاً إلى الجانب الإداري، حيث استمع رجب للمعوقات التي تواجه مديري المواقع في الميدان، وتمت مناقشة حلول فورية لتذليلها، وأكد أن الهدف الأساسي هو تحسين جودة الخدمات الثقافية والفنية وتقديمها بالشكل اللائق الذي يلبي طموحات الجمهور في محافظة البحر الأحمر.