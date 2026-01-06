الأشغال الشاقة تنتظر عصابة المراغة.. مؤبد و3 أحكام مشددة لسرقة مواطن تحت تهديد السلاح بسوهاج

أسدلت محكمة جنايات سوهاج الستار على واحدة من قضايا السطو بالإكراه التي شهدها مركز المراغة شمالي المحافظة، بعد أن قضت، بمعاقبة المتهم الرئيسي "م.ع.ا" عامل، بالسجن المؤبد، فيما عاقبت والده "ع.ا" بالسجن 15 عامًا، بينما نال كل من "ح.ا" و"م.ا" حكمًا بالسجن 7 سنوات، لضلوعهم في سرقة أحد المواطنين تحت تهديد السلاح.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى عام 2023، بدائرة مركز المراغة، حين أقدم المتهمان على اعتراض طريق المجني عليه أثناء سيره بالطريق العام، وهدداه باستخدام سلاح، قبل أن يستوليا على متعلقاته الشخصية ومبلغ مالي كان بحوزته، كرهًا عنه، في واقعة بثت الرعب في نفس الضحية.

وكشفت التحقيقات أن الجريمة نُفذت باتفاق مسبق بين المتهمين، مستغلين خلو الطريق من المارة، حيث أحكموا السيطرة على المجني عليه بالقوة، في مشهد جسّد جريمة مكتملة الأركان من الإكراه والتهديد.

وعقب تقنين الإجراءات وإجراء التحريات اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة تفصيليًا، ليتم إحالتهما إلى محكمة جنايات سوهاج، والتي أصدرت حكمها المتقدم، تأكيدًا على حزم العدالة في مواجهة جرائم ترويع المواطنين.