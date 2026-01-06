قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
في أجواء روحية.. البابا تواضروس يترأس اليوم قداس عيد الميلاد بالعاصمة الإدارية
منصة إقليمية وحضور عالمي.. بنك المعرفة المصري يعزز وجود مصر في مجلات Q1 وQ2 خلال 2025
بمشاركة 60 مستشارًا.. ختام المبادرة الوطنية للذكاء الاصطناعي بالنيابة الإدارية
أندونيسيا .. مصرع 14 شخصا جراء فيضانات مفاجئة بـ نورث سولاويسي
عقوبة تنتظر حسام حسن بسبب مباراة بنين.. ما القصة؟
رئيس شعبة الدواجن يكشف أسباب الارتفاع الأخير في الأسعار
الزراعة تبدأ تعقيم وتحصين الكلاب بمنطقة عين شمس
شعبة الدواجن: لدينا فائض يقدر بـ 25 % ونصدر للخارج
البابا تواضروس يهنئ أبناءه في المهجر بعيد الميلاد المجيد برسالة مترجمة إلى 26 لغة
منتخب مصر يبدأ الاستعداد لربع نهائي أمم أفريقيا بعد عبور بنين
الفيفا يتحمل علاج محمد حمدي بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي مع منتخب مصر
فنزويلا .. حملة واسعة للبحث عن المتواطئين في اختطاف مادورو
قرارات جديدة لرئيس جامعة القاهرة بتعينات عدد من القيادات

حسام الفقي

أصدر د.محمد سامى عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة قرارات بتعيين عدد من القيادات الأكاديمية بكليات الجامعة ومعاهدها ومراكزها، شملت تعيين وكيلين جديدين بكليتى الهندسة والتجارة، وثلاثة رؤساء أقسام بكلية التجارة وبالمعهد القومي للأورام، وأربع قيادات أكاديمية بمراكز علوم الفضاء والدراسات الشرقية والدراسلت الفلسفية.

وأكد د.عبدالصادق أن القرارات تستهدف إعطاء دفعة جديدة لمنظومة العمل الأكاديمي والبحثي والمجتمعي، بما يتوافق مع رؤية الجامعة واستراتيجيتها، ويعظم دورها في خدمة توجهات الدولة المصرية، سعيا لتحقيق الأهداف التنموية للجمهورية الجديدة، باستثمار إمكانات الجامعة المادية والبشرية.

ووجه رئيس الجامعة القيادات الجديدة بالتزام العمل بروح الفريق  فى أداء مهامهم وواجباتهم على مختلف المستويات، وتعزيز المسارات الإيجابية فى مواقعهم، بما يساهم في الحفاظ على نقاط التميز بها، ويساهم فى تقدم الجامعة فى مختلف التصنيفات الدولية، في ضوء تحولها إلى جامعات الجيل الرابع.

وقد شملت قرارات رئيس الجامعة تعيين كلٍّ من:
الدكتور طارق إبراهيم أحمد نصر الدين وكيلاً لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الهندسة،
والدكتورة أميرة فؤاد أحمد مهران وكيلاً لشئون الدراسات العليا والبحوث بكلية التجارة،
والدكتور محمود محمد السيد سليمان رئيسًا لقسم التأمين والعلوم الاكتوارية بكلية التجارة،
والدكتور ياسر إبراهيم يحيى حسن رئيسًا لقسم الباثولوجيا الإكلينيكية بالمعهد القومي للأورام،
والدكتورة نيفين سمير إبراهيم أحمد طاحون رئيسًا لقسم باثولوجيا الأورام بالمعهد القومي للأورام،
والدكتورة زينب محمد عبد الحميد مديرًا لمركز استشارات علوم الفضاء بالجامعة،
والدكتور مصطفى حسن محمد النشار قائمًا بأعمال مدير مركز الدراسات الفلسفية بكلية الآداب،
والدكتور كرم عباس عرفة نائبًا لمدير مركز الدراسات الفلسفية بكلية الآداب،
والدكتور محمد أحمد صالح حسن قائمًا بأعمال مدير مركز الدراسات الشرقية بالجامعة.

منحة

1500 جنيه لكل شخص بالبطاقة.. أماكن صرف منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنظمة

الدواجن

بعد الارتفاع الأخير.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026

رجال المرور

غرامة 1000 جنيه عقوبة عدم الإرشاد عن قائد السيارة في وقت معين

عطل فني في طائرة ركاب

مش مصرية.. حالات اختناق بين الركاب على متن طائرة قادمة من دبي| ما القصة؟

مجلس النواب

تعيينات رئاسية وقرار جمهوري بشأن الانعقاد.. إجراءات دستورية لبدء مجلس النواب 2026 لمهامه

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 6-1-2026

لقاء الخميسي

عمرها ما فتشت وراه.. زواج غير معلن يضع لقاء الخميسي أمام السوشيال

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026 في مصر.. كم سعر عيار 21

مستشارة شيخ الأزهر لشؤون الوافدين تفتتح فرعًا جديدًا لمدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن الكريم وتجويده

مستشارة شيخ الأزهر لشئون الوافدين تفتتح فرعًا جديدًا لمدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن الكريم وتجويده

في خطوة تاريخية..نيويورك تعلن يناير شهرًا للتراث الإسلامي ومرصد الأزهر يرحب

في خطوة تاريخية.. نيويورك تعلن يناير شهرًا للتراث الإسلامي

علي جمعة

علي جمعة: كثرة الاستغفار والتوبة تحيي القلب

بالصور

القهوة قبل الفطار.. أطعمة تسبب الشعور بالخمول والكسل

الأطعمة تسبب الشعور بالخمول والكسل
الأطعمة تسبب الشعور بالخمول والكسل
الأطعمة تسبب الشعور بالخمول والكسل

مخاطر الاستحمام بالماء الساخن في الشتاء.. عادة يومية تضر صحتك

مخاطر الاستحمام بالماء الساخن في الشتاء
مخاطر الاستحمام بالماء الساخن في الشتاء
مخاطر الاستحمام بالماء الساخن في الشتاء

بملابس شتوية.. أسما إبراهيم من رحلتها في جبال الألب الفرنسية

اسماء ابراهيم
اسماء ابراهيم
اسماء ابراهيم

هجوم أمريكي على أمازون بسبب بيع سيارات معيبة تم استدعاؤها

سيارات أمازون
سيارات أمازون
سيارات أمازون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

