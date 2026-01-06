الأهلي يصطدم بسموحة والزمالك يواجه الترسانة في الجولة الثالثة بدوري رجال الكرة الطائرة

تنطلق اليوم الثلاثاء منافسات قوية ضمن الجولة الثالثة من الدور الثاني لبطولة الدوري الممتاز للكرة الطائرة للرجال للموسم المحلي 2025-2026، في ظل اشتعال الصراع بين الفرق الكبرى لحسم مراكز الصدارة قبل ختام المرحلة.

وتشهد مباريات اليوم مواجهات مرتقبة في المجموعتين الأولى والثانية، حيث يلتقي الأهلي مع سموحة في مباراة قوية تحمل طابعًا تنافسيًا خاصًا، بينما يصطدم الزمالك بنظيره الترسانة في مواجهة لا تخلو من الندية، في ظل سعي كل فريق لتعزيز موقعه في جدول الترتيب.

مواجهات قوية في المجموعتين

وتقام لقاءات المجموعة الأولى بين:

• الزهور × هليوليدو

• الأهلي × سموحة

• الطيران × وادي دجلة

فيما تشهد المجموعة الثانية مباريات:

• هليوبوليس × الجزيرة

• الترسانة × الزمالك

• بتروجت × سبورتنج

وتأتي هذه الجولة في توقيت حاسم من عمر المسابقة، مع تقارب النقاط بين عدد من الفرق، وارتفاع حدة المنافسة مع اقتراب ختام الدور الثاني.

ويقام الدور الثاني من الدوري على مدار 4 جولات، على صعيد الكبار والمرتبط مواليد 2010، على أن تُختتم منافساته يوم 10 يناير الجاري، تمهيدًا للدخول في المراحل الحاسمة من الموسم.

ومن المنتظر أن تلعب نتائج هذه الجولة دورًا مؤثرًا في تحديد ملامح المنافسة خلال الجولات المقبلة، خاصة في ظل رغبة الفرق الكبرى في فرض سيطرتها مبكرًا.

وفي سياق متصل، تستضيف صالة حسن مصطفى منافسات بطولة السوبر المصري للكرة الطائرة للرجال خلال أيام 16 و17 و19 يناير الجاري، والتي تقام بنظام الدوري من دور واحد، وسط مشاركة نخبة فرق اللعبة على المستوى المحلي.