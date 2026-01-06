قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

رئاسة حي جنوب الغردقة تزيل تعديًا على أملاك الدولة خلف مستشفى البحر الأحمر

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

نفّذ حي جنوب الغردقة في إطار تنفيذ توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بالحفاظ على أراضي الدولة والتصدي الحاسم لأي تعديات أو مخالفات، وبناءً على تعليمات اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، حملة إزالة لتعدٍ على أملاك الدولة بمنطقة البلوكات خلف مستشفى البحر الأحمر.

وجرت أعمال الإزالة من خلال قسم التنظيم والتعديات، تحت إشراف ومتابعة اللواء أحمد جبر، رئيس حي جنوب، حيث تم رصد قيام أحد المواطنين ببناء سور من الطوب الأبيض “الدبش” على قطعة أرض مملوكة للدولة أمام منزله، وضمها إلى مساحة العقار دون وجه حق، على مساحة تُقدّر بنحو 100 متر مربع.

وعلى الفور، تم تكليف الجهات المختصة بالحي بتنفيذ الإزالة الفورية للمخالفة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدي، في إطار تطبيق القانون والحفاظ على حقوق الدولة.

وأكد اللواء أحمد جبر أن قسم المتابعة الميدانية يعمل على مدار الساعة لرصد أي مخالفات في مهدها، والتعامل الفوري معها، مشددًا على استمرار حي جنوب في تنفيذ خطة استرداد أراضي الدولة وإزالة جميع المعوقات التي تعترض المشروعات التنموية أو تخالف المخطط العمراني، مؤكدًا أنه لا تهاون مع أي مخالف.

محافظ البحر الأحمر البحر الأحمر جنوب الغردقة الغردقة حي جنوب الغردقة

