خطة استباقية.. وزيرة البيئة توجه بتطوير آليات رصد مصادر تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى
التعليم: بدء امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 الفصل الدراسي الأول .. السبت
موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر يناير.. رابط الاستعلام الفوري
القبض على 5 سيدات يمارسن الرذيلة بالإسكندرية
الداخلية تنقذ 15 طفلا من عصابات التسول بالقاهرة
تحويلات مالية وهمية.. الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل مليار جنيه
مد فترة تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2026 حتى 10 يناير
منافس مصر.. موعد مباراة ساحل العاج وبوركينا فاسو في ثمن نهائي أمم أفريقيا
كامل الوزير يشهد توقيع شراكة جديدة لتعظيم دور المشروعات الصغيرة والصناعات المغذية
وفاة حماة المخرج خالد دياب.. وصول الجثمان لمسجد الشرطة بـ6 أكتوبر
حسن عصفور يكشف كواليس أول لقاء مع ياسر عرفات وعلاقته بأبو مازن
ثلاث إصابات تضرب الفراعنة أمام بنين.. منتخب مصر يفقد قوته الضاربة قبل ربع النهائي
محافظات

رئاسة حي جنوب الغردقة تزيل تعديًا على أملاك الدولة خلف مستشفى البحر الأحمر

ابراهيم جادالله

نفّذ حي جنوب الغردقة في إطار تنفيذ توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، بالحفاظ على أراضي الدولة والتصدي الحاسم لأي تعديات أو مخالفات، وبناءً على تعليمات اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة، حملة إزالة لتعدٍ على أملاك الدولة بمنطقة البلوكات خلف مستشفى البحر الأحمر.

وجرت أعمال الإزالة من خلال قسم التنظيم والتعديات، تحت إشراف ومتابعة اللواء أحمد جبر رئيس حي جنوب، حيث تم رصد قيام أحد المواطنين ببناء سور من الطوب الأبيض “الدبش” على قطعة أرض مملوكة للدولة أمام منزله، وضمها إلى مساحة العقار دون وجه حق، على مساحة تُقدّر بنحو 100 متر مربع.

وعلى الفور، تم تكليف الجهات المختصة بالحي بتنفيذ الإزالة الفورية للمخالفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدي، في إطار تطبيق القانون والحفاظ على حقوق الدولة.

وأكد اللواء أحمد جبر أن قسم المتابعة الميدانية يعمل على مدار الساعة لرصد أي مخالفات في مهدها، والتعامل الفوري معها، مشددًا على استمرار حي جنوب في تنفيذ خطة استرداد أراضي الدولة وإزالة جميع المعوقات التي تعترض المشروعات التنموية أو تخالف المخطط العمراني، مؤكدًا أنه لا تهاون مع أي مخالف.

محافظ البحر الأحمر البحر الأحمر جنوب الغردقة الغردقة حي جنوب الغردقة

