مدن الظل تحت الأرض.. كيف يستعد أباطرة التكنولوجيا لعالم ما بعد الأزمات؟

بينما ينشغل العالم ببناء ناطحات السحاب والمشروعات العملاقة فوق سطح الأرض، تتشكل في الخفاء حركة معمارية واستثمارية موازية، تتجه هذه المرة إلى الأعماق لم يعد الهروب إلى الأعلى هو خيار النخبة، بل أصبح “النزول إلى الأسفل” هو الرهان الجديد.

في عالم الأثرياء فاحشي الثراء، لم يعد القبو مساحة مهملة، بل تحول إلى ما يشبه “مدن ظل” متكاملة، صُممت بعناية لتكون ملاذا أخيرا لطبقة الـ0.1% من أباطرة التكنولوجيا، في مشهد يعكس قلقا متصاعداً من مستقبل غير مضمون.

رفاهية مدفونة عندما يصبح الأمان أصلا استثماريا

الهروب من الأزمات لم يعد يعني العيش في غرف ضيقة أو ملاجئ بدائية، بل أصبح استثمارا استراتيجياً في أصول غير مرئية.

ووفقا لتقرير “الأصول البديلة” الصادر عن مؤسسة نايت فرانك في مارس 2025، ارتفع الطلب العالمي على ما يعرف بـ”المساكن المحصنة” بنسبة 35%، في مؤشر واضح على تغير بوصلة الاستثمار لدى الأثرياء.

وتكشف بيانات “مؤشر المليارديرات” لدى بلومبرج في ديسمبر 2025 أن تكلفة بناء ملجأ واحد من الفئة الممتازة قد تتجاوز 100 مليون دولار، ما أسهم في نشوء فئة أصول جديدة تُعرف باسم “عقارات البقاء”.

طاقة خارج الشبكة استقلال كامل عن العالم

لا يمكن لمدن الظل أن تعمل بمعزل عن منظومة طاقة مستقلة، وهنا يظهر التحول اللافت نحو التقنيات النووية المصغرة.

فبحسب تقرير “مستقبل الطاقة” الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية في سبتمبر 2025، بدأ الاعتماد الفعلي على المفاعلات النووية المصغرة (SMRs)، القادرة على تزويد هذه المجمعات بالطاقة لمدة تصل إلى 10 سنوات دون انقطاع.

هذا الاستقلال الطاقي حول الملاجئ إلى أصول “خارج الشبكة” (Off-grid Assets)، تزداد قيمتها السوقية كلما ارتفعت حدة القلق الجيوسياسي والمناخي حول العالم.

الغذاء من دون سطح الزراعة في قلب الأعماق

الاستمرارية البيولوجية تمثل ركيزة أساسية في تصميم هذه المدن، وهو ما دفع إلى تبني تقنيات إنتاج الغذاء ذاتياً.

ووفقا لتقرير “تكنولوجيا الغذاء” الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة (FAO) لعام 2025، تم دمج أنظمة “الأيروبونيكس” التي توفر نحو 95% من استهلاك المياه مقارنة بالزراعة التقليدية.

وتعتمد هذه التقنية، التي طورتها وكالة “ناسا” في الأصل لأغراض الفضاء، على تعليق جذور النباتات في الهواء داخل غرف مغلقة، وتغذيتها برذاذ مائي غني بالمغذيات يرش بدقة ميكرومترية، ما يسرع نمو المحاصيل بنسبة تصل إلى 50%.

عقول إلكترونية تدير الحياة

في “مدن الظل”، تتحول مزارع الأيروبونيكس إلى ما يشبه “الرئة الحيوية” للمجتمع تحت الأرض.

وتدار هذه الأنظمة عبر خوارزميات ذكاء اصطناعي، موثقة في نشرات مختبرات MIT لعام 2025، تتحكم في الإضاءة الاصطناعية ومعدلات التغذية، بما يضمن اكتفاء غذائياً قد يمتد إلى 25 عاماً بعيداً عن تقلبات السطح أو تلوثه.

تحصين الثروة الرقمية البيانات في مأمن

الملاذات تحت الأرض لا تحمي الأجساد فقط، بل تمتد لتأمين الثروة الرقمية أيضاً.

وكشف تقرير مؤسسة جارتنر في نوفمبر 2025 أن عدداً متزايداً من الأثرياء يبنون مراكز بيانات محصنة تحت الأرض، لحماية أصولهم الرقمية وسجلات البلوك تشين من الهجمات الكهرومغناطيسية أو الانقطاعات السيبرانية.

عقود استمرارية الثروة

من الناحية المالية، لم تعد هذه الملاجئ مجرد نفقات وقائية فبحسب تحليل مجموعة HSBC الصادر في نوفمبر 2025 بعنوان “مستقبل العقارات البديلة استمرارية الثروة وأصول البقاء”، حققت الاستثمارات في هذا القطاع عائداً استثمارياً بلغ 18%، وأصبحت تُتداول باعتبارها “عقود استمرارية الثروة”.

ويعزز هذا التوجه ما ورد في تقرير المخاطر العالمية لعام 2025 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي أشار إلى أن كبار أثرياء العالم باتوا يخصصون نحو 15% من ثرواتهم لتأمين ملاذات جغرافية محصنة، في تحول واضح من فلسفة “النمو” إلى “البقاء المنظم”.

صناعة البقاء قطاع ينمو في الظل

لم تعد هذه التوجهات مجرد هواجس فردية، بل تحولت إلى صناعة قائمة بذاتها فقد كشف تقرير بنك جولدمان ساكس الصادر في 15 نوفمبر 2025 عن تجاوز حجم الاستثمار العالمي في “صناعة البقاء” حاجز 20 مليار دولار، وسط توقعات بمزيد من النمو.

ويرى محللون أن هذا التدفق المالي يعكس إيمان الأسواق بأن “البنية التحتية للمرونة” ستكون من أكثر فئات الأصول استقراراً في مواجهة الاضطرابات القادمة.

الأمان بعمق الأرض

بناء مدن الظل لم يعد مجرد محاولة للهروب، بل أصبح إعادة تعريف شاملة لمفهوم “الأمان القومي الشخصي” في عالم لم يعد فيه امتلاك الأرض وحده كافياً، بات امتلاك “عمقها” ضرورة استراتيجية.

وبينما يرفع معظم البشر أبصارهم نحو السماء بحثا عن المستقبل، يبدو أن نخبة العالم اختارت طريقاً مغايراً، حيث تبنى حضارات صامتة في الأعماق بعيدا عن أعين الجميع.