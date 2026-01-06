تعرف على موعد حفل سعد لمجرد في الدار البيضاء

أعلن منظمو حفل الفنان المغربى سعد لمجرد عن الموعد الجديد لإقامة الحفل فى الدار البيضاء، عقب تأجيله يوم 4 يناير بسبب التقلبات الجوية الحادة والظروف المناخية غير المستقرة التى تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية.

وروج سعد لمجرد للحفل عبر حسابه الرسمى على «إنستجرام» قائلا: "سعد لمجرد يمنحك موعدا لحفل استثنائى يوم 7 يناير فى قرية فان بارك"، مضيفًا: "حدث لا يفوتكم لجميع محبى الموسيقى والعروض المباشرة. استعد لأمسية فريدة من نوعها فى قلب الدار البيضاء".

يذكر أن المنظمين أوضحوا فى بيان رسمى عبر منصات التواصل الاجتماعى، أن قرار التأجيل جاء عقب مشاورات مع السلطات المحلية والمختصة، مؤكدين أن الهدف الأساسى من هذه الخطوة هو ضمان سلامة الجمهور والأطقم التقنية والفنية المشاركة فى الحفل، وتفادى أى مخاطر محتملة قد تنتج عن الرياح القوية أو التساقطات المطرية الكثيفة.

وطمأن البيان جمهور سعد لمجرد إلى أن التذاكر ستظل صالحة للموعد الجديد، الذى سيتم الإعلان عنه لاحقاً فور تحسّن الأحوال الجوية، كما أشار إلى إتاحة إمكانية استرجاع المبالغ المالية عبر منصات الحجز المعتمدة للراغبين فى ذلك.

ويأتى هذا التأجيل فى وقت يشهد فيه المشهد الثقافى والفنى فى المغرب حالة من الارتباك، نتيجة موجة الاضطرابات الجوية الأخيرة، التى دفعت عدداً من منظمى الفعاليات الترفيهية إلى مراجعة برامجهم والالتزام بتوصيات السلامة العامة، تفادياً لأى حوادث محتملة فى الفضاءات المفتوحة.