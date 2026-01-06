قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

استقرار نسبي.. أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء

ذهب
ذهب
ولاء عبد الكريم

شهدت أسواق الذهب في السعودية استقرارًا نسبيًا، مع تفاوت طفيف بين العيارات المختلفة، ما يتيح للمستثمرين والمتعاملين خيارات متنوعة حسب احتياجاتهم.

أسعار الذهب حسب

العيار:

عيار 24: 426.25 ريال سعودي للجرام

عيار 22: 392.00 ريال سعودي للجرام

عيار 21: 371.25 ريال سعودي للجرام

عيار 18: 324.50 ريال سعودي للجرام

عيار 14: 237.00 ريال سعودي للجرام

عيار 12: 203.25 ريال سعودي للجرام


أسعار السبائك الذهبية (عيار 24):

سبيكة 1 جرام: 467.82 ريال سعودي

سبيكة 2.5 جرام: 1,116.39 ريال سعودي

سبيكة 5 جرام: 2,211.52 ريال سعودي

سبيكة 8 جرام: 3,538.43 ريال سعودي

سبيكة 10 جرام: 4,472.98 ريال سعودي

سبيكة 20 جرام: 8,945.96 ريال سعودي

سبيكة 30 جرام: 13,418.94 ريال سعودي

سبيكة 40 جرام: 17,891.92 ريال سعودي

سبيكة 50 جرام: 22,364.90 ريال سعودي

سبيكة 100 جرام: 44,729.80 ريال سعودي

سبيكة 250 جرام: 111,824.50 ريال سعودي

سبيكة 500 جرام: 223,649.00 ريال سعودي

سبيكة 1 كيلو (1000 جرام): 447,298.00 ريال سعودي


أسعار أونصة الذهب (عيار 24):

سعر البيع: 12,643.25 ريال سعودي

سعر الشراء: 12,657.94 ريال سعودي


أسعار الجنيه الذهب:

عيار 21 (8 جرام): 2,848.73 ريال سعودي

عيار 22 (8 جرام): 2,934.19 ريال سعودي

عيار 24 (8 جرام): 3,353.37 ريال سعودي


ملاحظات السوق:

تُعتبر السبائك الذهبية من الخيارات الاستثمارية المفضلة لدى العديد من الأفراد نظرًا لثبات قيمتها على المدى الطويل.

تختلف أسعار السبائك حسب الوزن والعيار، ما يتيح للمستثمرين اختيار الأنسب لهم.

يُنصح بالتحقق من الأسعار لدى البائعين المحليين، حيث قد تختلف الأسعار بناءً على الرسوم الإضافية أو العروض الخاصة.

ذهب سعر اليوم السعودية

