إسرائيل تستفز العالم.. رئيس أرض الصومال يفتتح سفارة بلاده في تل أبيب
5 فتيات .. الداخلية تداهم ناديًا صحيًا لممارسة الأعمال المنافية للآداب في الهرم
مدبولي: نرحب بالنقد الموضوعي.. وتقييم المواطنين لأدائنا "ضريبة طبيعية" للعمل العام
رئيس الوزراء: نرحب بكل نقد تجاه أداء الحكومة في إطار المصلحة العامة
مدبولي: "حياة كريمة" تضاهي مشروعات دول كاملة.. والانتهاء من 22 ألف مشروع بالمرحلة الأولى
بالأسماء .. منح 18 من العاملين بالتأمين الصحي صفة مأموري الضبط القضائي
مدبولي: نعلن قريباً عن خفض نسبة الدين العام.. وندير الملف بـ احترافية
كوريا الشمالية: تجارب صاروخية تشمل نظام أسلحة صوتية لتعزيز الردع النووي
مدبولي: الأمور تتحسن بمصر رغم المؤثرات المباشرة الخارجية علينا
السيطرة على حريق بمخزني خردة قطع غيار سيارات في بولاق أبو العلا| صور
مدبولي: لدينا رغبة للإسراع في تنفيذ مشروعات حياة كريمة ومنظومة التأمين الصحي الشامل
هل يحصل الموظفون على يومي الأربعاء والخميس إجازة رسمية؟
رياضة

مهيب عبد الهادي يطرح سؤالا هاما للجماهير عن محمد الشناوي

مهيب عبد الهادي
مهيب عبد الهادي
ميرنا محمود

طرح إلاعلامي مهيب عبد الهادي سؤالا للجماهير بشأن محمد الشناوي بعد فوز منتخب مصر على بنين بثلاثة أهداف مقابل هدف، وعبور الفراعنة إلى دور الـ 8 من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وكتب مهيب عبد الهادي عبر “فيس بوك: برأيك محمد الشناوي يتحمل هدف بنين بالأمس أم لا.

وأنهى منتخب مصر الشوط الإضافي الأول، أمام بنين بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس أمم إفريقيا، حيث نجح ياسر إبراهيم لاعب منتخب مصر، في إحراز هدف الفراعنة الثاني أمام بنين في الدقيقة 97 من عمر المباراة.

وعزز محمد صلاح تقدم منتخب مصر بهدف ثالث في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة.

مهيب عبد الهادي منتخب مصر فوز منتخب مصر محمد الشناوي

نظام ريجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع .. السر في 7 خطوات بسيطة

بسيطة وسهلة.. طريقة عمل البيتزا فى المنزل

تحذير على مائدتك.. أضرار الصلصة المعلبة وطرق تفاديها دون حرمان

الرجالة كلهم خاينين.. صور أثارت الجدل لـ إيمان العاصي

