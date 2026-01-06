مهيب عبد الهادي يطرح سؤالا هاما للجماهير عن محمد الشناوي

طرح إلاعلامي مهيب عبد الهادي سؤالا للجماهير بشأن محمد الشناوي بعد فوز منتخب مصر على بنين بثلاثة أهداف مقابل هدف، وعبور الفراعنة إلى دور الـ 8 من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وكتب مهيب عبد الهادي عبر “فيس بوك: برأيك محمد الشناوي يتحمل هدف بنين بالأمس أم لا.

وأنهى منتخب مصر الشوط الإضافي الأول، أمام بنين بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس أمم إفريقيا، حيث نجح ياسر إبراهيم لاعب منتخب مصر، في إحراز هدف الفراعنة الثاني أمام بنين في الدقيقة 97 من عمر المباراة.

وعزز محمد صلاح تقدم منتخب مصر بهدف ثالث في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة.