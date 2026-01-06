الحديوي : المرحلة المقبلة تتطلب تعاونًا بين جميع القوى الوطنية لتحقيق تطلعات الدولة والشعب

أكد النائب علاء سليمان الحديوي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، أن عضوية مجلس النواب تمثل مسؤولية وطنية كبيرة وتكليفًا لخدمة المواطنين والدفاع عن مصالحهم تحت قبة البرلمان، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب عملًا جادًا وتعاونًا بين جميع القوى الوطنية من أجل تحقيق تطلعات الدولة المصرية والمواطنين.

وأوضح الحديوي، فى تصريحات له عقب استلامه كارنيه عضوية مجلس النواب اليوم ضمن إجراءات بدء الفصل التشريعي 2026_2031، أن أولوياته خلال الفترة المقبلة ستركز على عدد من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، وعلى رأسها ملفات الصحة والتعليم والصناعة والزراعة، باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق التنمية الشاملة، ودعم الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص العمل، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم.

وأشار عضو مجلس النواب إلى حرصه على التواصل المستمر والمباشر مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم، والعمل على نقلها بصدق وشفافية إلى الجهات المختصة، مؤكدًا أن النائب الحقيقي هو صوت المواطن داخل البرلمان، وأن خدمة الناس ستظل الهدف الأول في جميع تحركاته البرلمانية.

وأكد الحديوي، أهمية الدور المحوري لمجلس النواب خلال الفترة المقبلة، في ظل التحديات الاقتصادية والإقليمية والدولية الراهنة، مشددًا على أن المجلس يتحمل مسؤولية كبيرة في دعم استقرار الدولة، وبناء منظومة تشريعية متوازنة تحقق العدالة الاجتماعية وتحمي حقوق المواطنين.

كما شدد النائب ، على حرصه الكامل على دعم ومناقشة التشريعات والقوانين التي تصب في صالح المواطنين والمجتمع، والمشاركة الفعالة في تعديل التشريعات التي أثبت التطبيق العملي حاجتها إلى مراجعة، بما يضمن تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والبعد الاجتماعي.

واختتم النائب علاء الحديوي تصريحاته بالتأكيد على التزامه بالعمل الجاد داخل مجلس النواب، والتعاون مع زملائه النواب، ومع الحكومة، من أجل دعم مسيرة التنمية الشاملة، وتحقيق حياة كريمة تليق بالمواطن المصري.