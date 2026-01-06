قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأمين العام لحكماء المسلمين يهنئ البابا تواضروس والإخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد
رئيس الأعلى للإعلام يجتمع بأعضاء لجنة "صياغة التوصيات النهائية"
إمام الوسطية وحكيم السلام.. مجلة منبر الوافدين تحتفي بميلاد شيخ الأزهر
دبلوماسي فلسطيني سابق يكشف مخططا إسرائيليا لمنع إقامة دولة فلسطينية
بعد مصرع شخص وإصابة 4 وتدمير 7 سيارات.. معاينة حادث شق التعبان تكشف تفاصيل مثيرة
المشاط: نستهدف نموا بنسبة 7.5% في 2030 مع التركيز على جودة النمو
انكسار البرودة .. الأرصاد تزف بشرى بشأن الطقس غدا
انتخابات الوفد : استبعاد أى مرشح لرئاسة الحزب يثبت استخدامه المال السياسى
تراجع أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم
صقيع وظاهرة تعيشها المحافظات | الأرصاد تكشف لـ صدى البلد حالة الطقس في 7 أيام
نجل السيدة المقتولة على يد ابن زوجها: بتخدمنا بقالها 35 سنة.. وأطالب بالقصاص العادل من أخويا
محاولة فاشلة.. أبو الغيط منددا بزيارة وزير خارجية إسرائيل إلى صوماليلاند
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

انتخابات الوفد تطالب رؤساء لجان الحزب بإخطار شئون العضوية بالمتوفين والمستقيلين | صور

حزب الوفد
حزب الوفد
معتز الخصوصي

أصدرت  لجنة انتخابات رئاسة حزب الوفد 2026، برئاسة المستشار طارق عبدالعزيز وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، بيانا حمل رقم ٢ ، جاء نصه :" 

في إطار مباشرة لجنة انتخابات رئاسة حزب الوفد 2026 لاختصاصاتها، وحرصا على انتظام العملية الانتخابية وسلامة ودقة بيانات العضوية بكافة اللجان العامة على مستوى الجمهورية.

وحيث إنه قد سبق لإدارة شؤون العضوية بالحزب إخطار كافة اللجان العامة بالمحافظات، وذلك عقب إنشاء مجموعة على موقع التواصل الاجتماعي (تطبيق واتساب) تضم جميع السادة رؤساء اللجان العامة بالمحافظات، تم من خلالها التأكيد على ضرورة موافاتها بكافة التحديثات التي طرأت على حالة العضوية، وبوجه خاص حالات الوفاة أو الاستقالة أو الانضمام إلى أحزاب سياسية أخرى.

وحيث إن إدارة شؤون العضوية قد باشرت اختصاصاتها وأجرت التعديلات اللازمة على سجلات العضوية وفقا لما ورد إليها من بعض السادة رؤساء اللجان العامة بالمحافظات، إلا أن التفاعل والاستجابة من جانب اللجان العامة قد جاء محدودا للغاية، إذ لم يرد إلى الإدارة - على سبيل الحصر - سوى اسمين فقط، أحدهما عن محافظة مطروح والآخر عن محافظة المنيا.

لذا.. تهيب اللجنة برؤساء اللجان العامة بالمحافظات ضرورة إخطار إدارة شؤون العضوية بالحزب بكافة التحديثات التي طرأت على حالة عضوية الأعضاء فور حدوثها، في موعد أقصاه الخميس الموافق 8 / 1 / 2026، وبوجه خاص الآتي:

وفاة العضو.

تقدم العضو باستقالته من الحزب.

عدم رغبة العضو في الاستمرار في أي منصب تنظيمي داخل لجان المحافظات.

ثبوت انضمام العضو إلى أي حزب سياسي آخر.

وإذ تؤكد اللجنة أن المسؤولية التنظيمية والقانونية المترتبة على عدم الإخطار أو التأخير فيه تقع على عاتق السادة رؤساء اللجان العامة بالمحافظات، فإنها تعتبر هذا البيان بمثابة إعذار لكافة اللجان العامة بالمحافظات، ويحمل طابع الطلب بالاستجابة، وذلك حفاظا على سلامة الإجراءات وصحة الكشوف المخصصة للعملية الانتخابية.

وتشكر اللجنة كافة رؤساء اللجان العامة على حسن التعاون والمساعدة في إخراج العملية الانتخابية في صورة تليق بحزبنا العريق،عاش الوفد ضمير الأمة".

لجنة انتخابات رئاسة حزب الوفد مجلس الشيوخ حسن التعاون الانتخابية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي

مجتش مصر كلها قبل كدا | الحكومة تعلن خبرا سارا للجميع

صورة من اللقطة المثيرة

موقف غامض.. لقطة لا تليق في مباراة مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية

الدواجن

قفزة مفاجئة في أسعار الدواجن.. الزراعة تكشف الأسباب وموعد الانخفاض

لقاء الخميسي وأوسا

بعد صدمة لقاء الخميسي .. شقيقة محمد صلاح تثير الجدل برسالة غير متوقعة

الأرصاد

يعقبه انخفاض حرارة وأمطار.. موجة حر صيفية تضرب البلاد فى هذا الموعد

الضريبة العقارية

«شوف بيتك منهم ولا لأ».. 4 حالات لرفع الضريبة العقارية وحالة جديدة للظروف الطارئة

رئيس مجلس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن قانون الإيجارات القديمة

لقطة من الفيديو

القصة الكاملة لـ فيديو بيتفرجوا على الماتش وسابوا أخويا يموت بمستشفى بأكتوبر

ترشيحاتنا

منحة المرحوم الدكتور علي مصيلحي

مجلس الجامعات الأهلية يعلن فتح باب التقدم لمنحة "علي مصيلحي التعليمية" للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2025/2026

ذهب

سعر الذهب الآن.. عيار 21 مفاجأة

وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي يهنئ البابا تواضروس والأقباط بعيد الميلاد

بالصور

طرق طبيعية لتكثيف الحواجب بدون مستحضرات كيميائية .. وصفات مجرّبة

طرق طبيعية لتكثيف الحواجب
طرق طبيعية لتكثيف الحواجب
طرق طبيعية لتكثيف الحواجب

نظام ريجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع .. السر في 7 خطوات بسيطة

نظام رجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع..السر في 7 خطوات بسيطة
نظام رجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع..السر في 7 خطوات بسيطة
نظام رجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع..السر في 7 خطوات بسيطة

بسيطة وسهلة.. طريقة عمل البيتزا فى المنزل

طريقة عمل البيتزا فى المنزل
طريقة عمل البيتزا فى المنزل
طريقة عمل البيتزا فى المنزل

تحذير على مائدتك.. أضرار الصلصة المعلبة وطرق تفاديها دون حرمان

أضرار الصلصة المعلبة
أضرار الصلصة المعلبة
أضرار الصلصة المعلبة

فيديو

سر نجاح العملية الأمريكية

الأقمار الصناعية كلمة السر.. ضابط فنزويلي يكشف عن سبب نجاح العملية الأمريكية

سر فقدان محمد سامي الوزن

كأني دبدوب جنبها.. محمد سامي يكشف سبب فقدانه الوزن بعد ظهوره مع مي عمر

أقوال مادورو امام المحكمة

مادورو يدافع عن نفسه أمام القضاء الأمريكي لأول مرة والقاضي يقاطعه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

المزيد