انتخابات الوفد تطالب رؤساء لجان الحزب بإخطار شئون العضوية بالمتوفين والمستقيلين | صور

أصدرت لجنة انتخابات رئاسة حزب الوفد 2026، برئاسة المستشار طارق عبدالعزيز وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، بيانا حمل رقم ٢ ، جاء نصه :"

في إطار مباشرة لجنة انتخابات رئاسة حزب الوفد 2026 لاختصاصاتها، وحرصا على انتظام العملية الانتخابية وسلامة ودقة بيانات العضوية بكافة اللجان العامة على مستوى الجمهورية.

وحيث إنه قد سبق لإدارة شؤون العضوية بالحزب إخطار كافة اللجان العامة بالمحافظات، وذلك عقب إنشاء مجموعة على موقع التواصل الاجتماعي (تطبيق واتساب) تضم جميع السادة رؤساء اللجان العامة بالمحافظات، تم من خلالها التأكيد على ضرورة موافاتها بكافة التحديثات التي طرأت على حالة العضوية، وبوجه خاص حالات الوفاة أو الاستقالة أو الانضمام إلى أحزاب سياسية أخرى.

وحيث إن إدارة شؤون العضوية قد باشرت اختصاصاتها وأجرت التعديلات اللازمة على سجلات العضوية وفقا لما ورد إليها من بعض السادة رؤساء اللجان العامة بالمحافظات، إلا أن التفاعل والاستجابة من جانب اللجان العامة قد جاء محدودا للغاية، إذ لم يرد إلى الإدارة - على سبيل الحصر - سوى اسمين فقط، أحدهما عن محافظة مطروح والآخر عن محافظة المنيا.

لذا.. تهيب اللجنة برؤساء اللجان العامة بالمحافظات ضرورة إخطار إدارة شؤون العضوية بالحزب بكافة التحديثات التي طرأت على حالة عضوية الأعضاء فور حدوثها، في موعد أقصاه الخميس الموافق 8 / 1 / 2026، وبوجه خاص الآتي:

وفاة العضو.

تقدم العضو باستقالته من الحزب.

عدم رغبة العضو في الاستمرار في أي منصب تنظيمي داخل لجان المحافظات.

ثبوت انضمام العضو إلى أي حزب سياسي آخر.

وإذ تؤكد اللجنة أن المسؤولية التنظيمية والقانونية المترتبة على عدم الإخطار أو التأخير فيه تقع على عاتق السادة رؤساء اللجان العامة بالمحافظات، فإنها تعتبر هذا البيان بمثابة إعذار لكافة اللجان العامة بالمحافظات، ويحمل طابع الطلب بالاستجابة، وذلك حفاظا على سلامة الإجراءات وصحة الكشوف المخصصة للعملية الانتخابية.

وتشكر اللجنة كافة رؤساء اللجان العامة على حسن التعاون والمساعدة في إخراج العملية الانتخابية في صورة تليق بحزبنا العريق،عاش الوفد ضمير الأمة".