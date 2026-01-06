أولى جرائم القتل في 2026.. العثور على جثة مسنّة أعلى سطح منزل بسوهاج

استهلت محافظة سوهاج عام 2026 على وقع جريمة قتل غامضة، تُعد من أوائل الجرائم الجنائية القاتلة التي يشهدها العام الجديد، بعدما عثرت الأجهزة الأمنية على جثة سيدة مسنّة مقتولة في ظروف غامضة، أعلى سطح أحد المنازل بقرية العيساوية، التابعة لدائرة مركز المنشاة جنوب المحافظة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز عبدالله، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة سيدة مسنّة أعلى سطح أحد المنازل بدائرة المركز.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن وسيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث جرى فرض كردون أمني بمحيط المكان، تنفيذًا لتوجيهات مدير أمن سوهاج، لمنع العبث بمسرح الجريمة والحفاظ على الأدلة.

وبالفحص والمعاينة الأولية، تبيّن وجود آثار اعتداء على الجثة، ما يرجّح وجود شبهة جنائية، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، التي باشرت أعمالها للوقوف على أسباب الوفاة وملابسات الحادث.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج جهودها لكشف غموض الواقعة، من خلال فحص علاقات المجني عليها وسؤال شهود العيان، وتتبع خط سيرها في الساعات الأخيرة قبل العثور على الجثة، تمهيدًا لتحديد وضبط مرتكبي الجريمة في حال ثبوت الواقعة جنائيًا.