مسلمون ومسيحيون.. الرئيس السيسي: لن نسمح لأى أحد أن يكون سببا فى إضرار علاقتنا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إنه منذ عام 2015 ونحتفل مع بعضنا فى الكنيسة مع قداسة البابا ، مهنئا جميع المواطنين المسلمين والمسيحيين .

وأضاف “السيسي” خلال كلمته باحتفالية عيد الميلاد المجيد بالكنيسة ، كل عام والبابا تواضروس والإخوة الأقباط بخير وسلام .

وتابع قائلًا “قداسة البابا له مكانة عظيمة فى قلبي واحترام كبير ” .



وأشار إلى أن شعب مصر كله بنحب بعض ومنسمحش لحد أن احنا علاقتنا بلا أى تميييز وتظل علاقة طيبة ، متابعا:"هو ده الرصيد اللى نحافظ عليه ومفيش حد يدخل بيننا ، مؤكدا لن نسمح لأى أحد أن يكون سببا فى تضرير علاقتنا .

ووصل منذ قليل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى مقر كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الجديدة؛ لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد… وقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في مقدمة مستقبلي سيادته.

وكان تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بأصدق التهاني إلى الإخوة والأخوات الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.



وكتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:" شعب مصر العظيم،الإخوة والأخوات الأقباط،أتقدم إليكم بأصدق التهاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد الذي يجسد قيم المحبة والسلام والإخلاص تحت راية الوطن المفدي الذي نمضى معه نحو مستقبل يليق بشعب مصر العظيم .