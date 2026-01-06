سماح أنور وهالة صدقي على قنوات المتحدة في رمضان 2026

نشرت المنصات الرقمية لقنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لقطات تشويقية لمشاركة مجموعة من النجوم في سباق دراما رمضان 2026، وهم هالة صدقي وسماح أنور وأمل بوشوشة وعلي صبحي ومحمد علاء.



وكانت منصات قنوات المتحدة (ON – dmc – CBC - الحياة)، قد أطلقت حملة تشويقية واسعة بشأن مشاركة النجوم في دراما رمضان 2026.



وتأتي مشاركة هالة صدقي وسماح أنور وأمل بوشوشة وعلي صبحي ومحمد علاء، ضمن مجموعة كبيرة من ألمع نجوم الدراما المصرية والعربية الذين يظهرون حصريًا على شاشات "المتحدة" خلال شهر رمضان 2026، من خلال العديد من الأعمال الفنية المميزة التي تراهن بها "المتحدة" على تقديم محتوى درامي متنوع يناسب كافة أذواق الجمهور.



يذكر أن الفنانة هالة صدقى تشارك في مسلسل بيبو الذى يقوم به الفنان الشاب أحمد بحر الشهير بـ كزبرة في أولى بطولاته بالدراما التليفزيونية والمقرر عرضه في شهر رمضان 2026.



وتجسد هالة شخصية والدة كزبرة، وتمر بالعديد من المواقف مع ابنها الذي يحلم بالشهرة والنجومية.