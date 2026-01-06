أزمة في اتحاد الكرة التونسي

تسود حالة من الترقب الشديد داخل الوسط الرياضي التونسي انتظارا لاسم المدرب الجديد لمنتخب نسور قرطاج خلال مشاركته بعد أشهر في كأس العالم 2026، بعد الخروج من كأس أمم أفريقيا لكرة القدم في المغرب ووسط انقسام بين أفضلية التعاقد مع مدرب محلي أو مدرب أجنبي.



وتطالب قطاعات واسعة في تونس بجلب مدرب أجنبي عالمي بعد الخروج القاسي والدرامي من الدور الـ16 بركلات الترجيح ضد مالي، والأداء المخيب لنسور قرطاج، بجانب اختيارات فنية غير موفقة في أغلب فترات اللعب في البطولة.



وكان الاتحاد التونسي لكرة القدم أعلن إنهاء التعاقد مع المدرب سامي الطرابلسي بعد فشله المزدوج مع المنتخب حيث لم يتخط المنتخب الرديف تحت اشرافه الدور الأول في النسخة الأخيرة لكأس العرب في قطر.



وقال العضو في المكتب التنفيذي لاتحاد الكرة المنوبي الطرودي إنه يتعين على الاتحاد اختيار مدرب بديل في خلال أسبوع أو عشرة أيام على أقصى تقدير للانطلاق في التحضير للمشاركة في كأس العالم.



وبدأ الاتحاد بالفعل في اعداد لائحة بأسماء أربعة أو خمسة مدربين للتفاوض معهم.



وقبل تولي سامي الطرابلسي منصبه على رأس المنتخب كانت فكرة التعاقد مع مدرب أجنبي بأجر عالي وبالعملة الأجنبية مستبعدة على مستوى رسمي في تونس بسبب نقص الموارد المالية.



لكن مع توقعات بتحسن الإيرادات من المشاركة في كأس العرب وكأس أمم أفريقيا ومنحة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للمنتخبات المتأهلة الى كأس العالم، فإن المدرب الأجنبي قد يكون الخيار الأول للاتحاد التونسي.



وتاريخيا حققت تونس أفضل إنجازاتها الكروية مع مدربين أجانب منذ فوزها بالنسخة الأولى لكأس العرب في لبنان عام 1963 مع المدرب الفرنسي جيرار أندريه قبل أن تفشل بشكل درامي في التتويج بكأس أفريقيا على أرضها عام 1965 بخسارتها في المباراة النهائية ضد غانا 2 / 3 رغم تقدمها بثنائية نظيفة.



وكان الإنجاز الأبرز مع المدربين الأجانب لاحقا، مع المدرب البولوني الفرنسي هنري كاسبارجاك الذي قاد تونس إلى المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا عام 1996 في جنوب أفريقيا قبل الخسارة صفر / 2 امام منتخب البلد المنظم، والى نهائيات كأس العالم 1998 بفرنسا بعد غياب استمر لمدة عشرين عاما.