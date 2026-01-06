قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منافس مصر.. كوت ديفوار تتقدم على بوركينا فاسو في دور الـ16 لأمم أفريقيا 2025
حريق هائل في مطعم شهير ببورسعيد | وتحرك أمني عاجل لهذا السبب ..صور
أحمد موسى : مبادرة حياة كريمة فكرة عبقرية .. الطلبة كانت بتقعد على الأرض
وظائف مبيعات برواتب تصل إلى 50 ألف جنيه .. قدم الآن
أحمد موسى: الاستقبال الذي يلقاه الرئيس السيسي يعبر عن التقدير الكبير له
أسعار الدولار مقابل الجنيه مساء اليوم الثلاثاء
مسؤول سوري: تقدم المفاوضات مع إسرائيل مستحيل دون جدول زمني واضح للانسحاب
السيسي: وحدة المصريين صمام الأمان ولن نسمح بالمساس بتماسك الشعب
من كاتدرائية ميلاد المسيح.. الرئيس السيسي: وصيتي لكم «وحدتنا»
أحمد موسى : دخول الغاز إلى قرى مصر حلم تحقق في عهد الرئيس السيسي
بريطانيا وأمريكا على موعد مع وضع ضمانات أمنية لأوكرانيا
البابا تواضروس يحتفل بعيد الميلاد المجيد في كاتدرائية ميلاد المسيح | شاهد
فن وثقافة

مينا النجار: "سعدت بالتعاون مع مريم أبو عوف في لا ترد ولا تستبدل"

مينا النجار
مينا النجار
أوركيد سامي

ظهور خاص قدمه مينا النجار ضمن حلقات مسلسل لاترد ولاتستبدل والذي يعرض حاليا على منصة شاهد، من خلال دور الطبيب المعالج المريح لدينا الشربيني والذي سيقدم لها الحلول والراحة التي تحاول الوصول إليها، كما أنه العمل الأول الذي يتعاون فيه مع المخرجة مريم أبو عوف، بالرغم من علاقتهم الطويلة.
وقال " إنها المرة الأولي التي اعمل فيها مع المخرجة مريم أبو عوف، وسعيد جدا بالعمل معا، لأننا عملنا في العديد من الأمور معا لها علاقة بميدفست، ولكن تواجدي معها في موقع التصوير ولأي مدي عينها حساسة جدا تجاه الممثلين والأماكن والقصة التي تحكيها مع الكتابة التي قدمتها كل من دينا نجم وسمر عبدالناصر".
وأضاف " كما إن مع تواجدي في كواليس التصوير رأيت فريق العمل من الممثلين ومنهم دينا الشربيني واحمد السعدني ومدي إهتمامهم بالموضوع نفسه ليس من الجانب الدرامي فقط ولكن في كيفية التصوير وكيف يتم تقديمه وكيف يفرق ذلك وهو شيء في منتهي اللطف". 
مسلسل «لا ترد ولا تستبدل» من بطولة دينا الشربيني وأحمد السعدني، وكل من صدقى صخر، وفدوى عابد، وحسن مالك، ويشارك في العمل عدد من النجوم، وتدور أحداث المسلسل حول امرأة تجد حياتها وقد انقلبت فجأة بعد اكتشاف إصابتها بالفشل الكلوي الذي يضع استقرارها الجسدي والنفسي على المحك. ومع دخولها دائرة العلاج القاسي، تبدأ رحلتها في مواجهة واقع جديد، لا يفرض عليها الألم العضوي فحسب، بل يضعها أمام اختبارات غير متوقعة تتعلق بالعلاقات، والثقة، ومعنى الاعتماد على الآخرين.

مينا النجار اخبار الفن نجوم الفن

مشغولات ذهبية

مدفوعة باستمرار التوترات.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

جانب من الزيارة

رئيس حدائق العاصمة يزور الكنيسة للتهنئة بعيد الميلاد .. صور

سلامة الغذاء

سلامة الغذاء تحسم الجدل: لا وجود لمنتج حليب الأطفال المسحوب في الأسواق المصرية

بالصور

فوائد صحية تجعلك تذهب إلى الساونا .. تحميك من الإصابة بأمراض مزمنة

أمراض خطيرة يمكن علاجها عند الذهاب الساونا
هتصغري 15 سنة .. منتجات خارقة في علاج التجاعيد والخطوط التعبيرية

التجاعيد والخطوط التعبيرية
علامات في القدم قد تكشف نقص فيتامين د .. أعراض شائعة يحذر منها أطباء

علامات في القدم تشير إلى نقص فيتامين د
طرق طبيعية لتكثيف الحواجب بدون مستحضرات كيميائية .. وصفات مجرّبة

طرق طبيعية لتكثيف الحواجب
فيديو

معركة قانونية

استيلاء واعتداءات بالقوة… مهندس يكشف كيف تحول خلاف أسري لمعركة قانونية طويلة

سر نجاح العملية الأمريكية

الأقمار الصناعية كلمة السر.. ضابط فنزويلي يكشف عن سبب نجاح العملية الأمريكية

سر فقدان محمد سامي الوزن

كأني دبدوب جنبها.. محمد سامي يكشف سبب فقدانه الوزن بعد ظهوره مع مي عمر

أقوال مادورو امام المحكمة

مادورو يدافع عن نفسه أمام القضاء الأمريكي لأول مرة والقاضي يقاطعه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

