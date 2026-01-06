مينا النجار: "سعدت بالتعاون مع مريم أبو عوف في لا ترد ولا تستبدل"

ظهور خاص قدمه مينا النجار ضمن حلقات مسلسل لاترد ولاتستبدل والذي يعرض حاليا على منصة شاهد، من خلال دور الطبيب المعالج المريح لدينا الشربيني والذي سيقدم لها الحلول والراحة التي تحاول الوصول إليها، كما أنه العمل الأول الذي يتعاون فيه مع المخرجة مريم أبو عوف، بالرغم من علاقتهم الطويلة.

وقال " إنها المرة الأولي التي اعمل فيها مع المخرجة مريم أبو عوف، وسعيد جدا بالعمل معا، لأننا عملنا في العديد من الأمور معا لها علاقة بميدفست، ولكن تواجدي معها في موقع التصوير ولأي مدي عينها حساسة جدا تجاه الممثلين والأماكن والقصة التي تحكيها مع الكتابة التي قدمتها كل من دينا نجم وسمر عبدالناصر".

وأضاف " كما إن مع تواجدي في كواليس التصوير رأيت فريق العمل من الممثلين ومنهم دينا الشربيني واحمد السعدني ومدي إهتمامهم بالموضوع نفسه ليس من الجانب الدرامي فقط ولكن في كيفية التصوير وكيف يتم تقديمه وكيف يفرق ذلك وهو شيء في منتهي اللطف".

مسلسل «لا ترد ولا تستبدل» من بطولة دينا الشربيني وأحمد السعدني، وكل من صدقى صخر، وفدوى عابد، وحسن مالك، ويشارك في العمل عدد من النجوم، وتدور أحداث المسلسل حول امرأة تجد حياتها وقد انقلبت فجأة بعد اكتشاف إصابتها بالفشل الكلوي الذي يضع استقرارها الجسدي والنفسي على المحك. ومع دخولها دائرة العلاج القاسي، تبدأ رحلتها في مواجهة واقع جديد، لا يفرض عليها الألم العضوي فحسب، بل يضعها أمام اختبارات غير متوقعة تتعلق بالعلاقات، والثقة، ومعنى الاعتماد على الآخرين.