أحمد حمودة: كوت ديفوار «الاختبار الحقيقي» لمنتخب مصر.. وإمام عاشور سيكون له دور كبير

هنأ أحمد حمودة، نجم نادي المقاولون العرب السابق، منتخب مصر على التأهل إلى دور ربع النهائي ببطولة كأس الأمم الأفريقية، مؤكدًا أن الوصول إلى دور الـ8 خطوة مهمة.



وأوضح حمودة، خلال تواجده ضيفًا على برنامج ستاد المحور الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور، أن مواجهة كوت ديفوار المقبلة ستكون الاختبار الأصعب والأهم للفراعنة في مشوار البطولة.

وأشار حمودة إلى أن بعض لاعبي منتخب مصر تعرضوا لضغوط كبيرة خلال المباريات الماضية، وعلى رأسهم مروان عطية الذي تحمل أعباءً فوق طاقته في مباراة بنين، مؤكدًا ضرورة توزيع الأدوار بشكل أفضل داخل الملعب.

وأضاف نجم المقاولون العرب السابق أن توظيف عمر مرموش في مركزه الأساسي سيكون عاملًا مهمًا لظهوره بأفضل مستوى، كما توقع أن يكون لإمام عاشور دور محوري في المباراة المقبلة.

وفضل حمودة البدء بحسام عبد المجيد في الخط الدفاعي، مع ضرورة الاعتماد على مهاجم صريح، الأمر الذي سيمنح أحمد سيد زيزو حرية أكبر داخل الملعب ويساعده على التألق وصناعة الفارق.