معاه سلاح أبيض .. إحالة عاطل للمُحاكمة بتهمة البلطجة في الجيزة

قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، إحالة عاطل للمحاكمة العاجلة ، بتهمة ممارسته أعمال البلطجة بالجيزة، بعد ظهوره في مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص مُمسكاً بسلاح أبيض.





وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص مُمسكاً بسلاح أبيض وممارسته أعمال البلطجة بالجيزة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية بالجيزة) وبحوزته (سلاح أبيض – عصا خشبية) ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لفرض سيطرته على الأهالى بالمنطقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.