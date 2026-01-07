قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جرينلاند والنفط الفنزويلي.. ملامح سياسة ترامب الجديدة للأمن والطاقة.. تفاصيل
أبو شقة يرد على تصريحات سري الدين بشأن اتباعه سياسة الإقصاء وفصل الوفديين
بركان "سيميرو" يثور ست مرات في إندونيسيا وسحب الرماد ترتفع حتى 900 متر
لا تهاون مع المخالفات.. الصحة: إغلاق 32 مركز إدمان غير مرخص في حملة رقابية مكثفة
تفاصيل مشروع إنشاء جامعة الغذاء في مصر لتلبية متطلبات الثورة الصناعية الخامسة
مطلق النار في جامعة براون يعترف بجريمته في مقطع فيديو
أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 7 يناير 2026
البابا تواضروس: الرئيس السيسي يرعى جميع المصريين ويشاركهم في جميع المناسبات
الأرصاد الجوية: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة نهارًا.. وشديد البرودة ليلًا
شوبير عن مباراة كوت ديفوار: اختبار قوي
البابا تواضروس الثاني يبعث رسائل للمصريين في عيد الميلاد المجيد
لو مسافر.. اعرف مواعيد قطارات «القاهرة ـ الإسكندرية» اليوم الأربعاء 7 يناير 2026
تكنولوجيا وسيارات

أداء جبار وسعر لن تصدقه.. HP تطلق لابتوب يعمل بالذكاء الاصطناعي

أومني بوك ألترا 14
أومني بوك ألترا 14
لمياء الياسين

أعلنت شركة HP Inc. في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2026 عن تحديثات رئيسية في جميع منتجاتها من أجهزة الكمبيوتر الشخصية المخصصة للمستهلكين والشركات. 

تشمل هذه التحديثات جهاز OmniBook Ultra 14 الجديد، ومجموعة OmniBook المُحسّنة للمستهلكين، وسلسلة EliteBook X G2 المخصصة لمستخدمي الشركات. وتركز HP في جميع الفئات على تحسين أداء الذكاء الاصطناعي المدمج، وعمر البطارية الطويل، والتصميمات الأخف وزنًا، وتكامل ميزات الأمان والإدارة بشكل أفضل.

أومني بوك ألترا 14


أومني بوك ألترا 14


يُصنّف جهاز OmniBook Ultra 14 كأكثر أجهزة الكمبيوتر المحمولة تطورًا من HP للمستهلكين. وهو متوفر بخيارين من المنصات. يستخدم الخيار الأول معالج Snapdragon X2 Elite الحصري من HP، والذي تصل قدرته إلى 85 تيرابايت في الثانية (NPU TOPS) لأداء مهام الذكاء الاصطناعي.
 أما الخيار الثاني، فيستخدم معالجات Intel Core Ultra من الجيل التالي، المصممة خصيصًا للمهام التي تتطلب معالجة رسومات مكثفة وتعتمد على الذكاء الاصطناعي. وتؤكد HP أن كلا الخيارين مُحسّنان لضمان عمر بطارية يدوم طوال اليوم.

ميزات جهاز MacBook Air 13

يتميز هذا الكمبيوتر المحمول بخفة وزنه بنسبة 52% مقارنةً بالجيل السابق، ونحافته بنسبة 5% مقارنةً بجهاز MacBook Air 13 موديل 2025 المزود بمعالج M4. وتتوفر خيارات شاشة تصل إلى 14 بوصة بدقة 3K OLED. وقد أضافت HP ميزات لدعم وضعية الجسم وراحة المستخدم، حيث تراقب ميل الرقبة، وانحناء الظهر، وزوايا العمل أثناء الاستخدام. 

تقدم HP أيضًا جهاز OmniBook Ultra Flip 14 ثنائي الاستخدام، والذي يتميز بتصميم مرن قابل للدوران 360 درجة. يأتي هذا الطراز بشاشة OLED مقاس 14 بوصة بدقة 3K (2880 × 1800 بكسل)، ومعدل تحديث متغير من 48 إلى 120 هرتز، وزمن استجابة 0.2 مللي ثانية، وسطوع SDR يصل إلى 400 شمعة/م²، وسطوع HDR يصل إلى 500 شمعة/م²، ودعم معيار VESA HDR 600، وتغطية كاملة لنطاق ألوان DCI-P3. 

تدعم الشاشة تقنية الضوء الأزرق المنخفض، والتشغيل الخالي من الوميض، وقيمة Delta E أقل من 2.

 يحتوي الكمبيوتر المحمول على كاميرا IR AI بدقة 9 ميجابكسل، وأربعة مكبرات صوت مضبوطة بواسطة Poly Studio، وتقنية Wi-Fi 7، وتقنية Bluetooth 5.4، وبطارية بسعة 64 واط/ساعة تدوم حتى 16.5 ساعة من الاستخدام المختلط، وحتى 20.5 ساعة من تشغيل الفيديو. كما يدعم الشحن السريع إلى 50% في حوالي 45 دقيقة.

سلسلة EliteBook X G2
 

أطلقت HP لعملاء المؤسسات سلسلة EliteBook X G2، التي حازت على جائزة الابتكار في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2026. وتركز هذه السلسلة على أداء الذكاء الاصطناعي، وأمن المؤسسات، وسهولة الصيانة، والتنقل. جميع الطرازات مسجلة كمنتجات EPEAT 2.0 الذهبية.


لأول مرة، تُقدّم HP معالجات AMD وIntel وQualcomm على منصة EliteBook واحدة. يعمل جهاز EliteBook X G2q بمعالج Snapdragon X2 Elite 


تتميز بعض الطرازات بوزنها الخفيف الذي يقل عن كيلوغرام واحد، وهي مصممة لتدوم بطاريتها طوال اليوم. تشمل خيارات الشاشة لوحات WUXGA القياسية وشاشات 3K Tandem OLED الاختيارية. أعادت HP تصميم التخطيط الداخلي، مما قلل وقت استبدال لوحة المفاتيح بنسبة تصل إلى 80%، وهو ما يُحسّن سهولة الصيانة لفرق تكنولوجيا المعلومات.
أكدت HP أن جميع الطرازات ستكون متاحة عبر موقع HP.com. سيُطرح جهاز OmniBook Ultra 14 في يناير بسعر يبدأ من 1549.99 دولارًا أمريكيًا، أي ما يعادل 139,814 روبية هندية تقريبًا. أما سلسلة OmniBook 5 فستُطرح في فبراير بسعر يبدأ من 849.99 دولارًا أمريكيًا، أي ما يعادل 76,670 روبية هندية تقريبًا. كما ستُطرح سلسلة OmniBook 3 في فبراير بسعر يبدأ من 499.99 دولارًا أمريكيًا

جهاز OmniBook Ultra 14 معالجة رسومات جهاز MacBook Air 13

