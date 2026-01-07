قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

مصر القومي: كلمة الرئيس في عيد الميلاد ترسخ ثقافة الطمأنينة والمسؤولية الوطنية

المستشار مايكل روفائيل، رئيس حزب مصر القومي
محمد الشعراوي

قال حزب مصر القومي، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في احتفالات عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، جاءت لتؤسس لخطاب وطني يقوم على بث الطمأنينة وتعميق الشعور بالمسؤولية المشتركة بين الدولة والمواطن، في مرحلة تتطلب أعلى درجات الوعي والانتباه.

وأوضح المستشار مايكل روفائيل، رئيس الحزب في بيان له، أن حديث الرئيس اتسم بالوضوح والرسائل المباشرة، حيث حرص على التأكيد أن استقرار مصر يبدأ من وعي أبنائها، ومن قدرتهم على الحفاظ على الروابط الإنسانية التي تجمعهم، مشيرًا إلى أن هذا الخطاب يعكس فلسفة إدارة واعية تدرك أن التماسك المجتمعي هو الضمان الحقيقي لعبور التحديات.

وأضاف روفائيل، أن توجيه الرئيس بعدم القلق، وربطه ذلك بشرط التكاتف وعدم الانسياق وراء محاولات بث الخلاف، يمثل دعوة صريحة لعدم الانجرار وراء الشائعات أو الاستقطاب، ويؤكد أن حماية الوطن مسؤولية جماعية لا تقبل التراخي أو المجاملة.

وأشار روفائيل، إلى أن تكرار مشاركة الرئيس في هذه المناسبة الدينية على مدار السنوات الماضية عزز مناخ الثقة بين أبناء الوطن، وأسهم في ترسيخ نموذج مصري خاص للتعايش، قائم على الاحترام المتبادل والشراكة الكاملة في الحقوق والواجبات.

واختتم رئيس حزب مصر القومي، تعقيبه بالتأكيد على أن كلمة الرئيس حملت مضمونًا سياسيًا واجتماعيًا بالغ الأهمية، ورسخت رسالة مفادها أن مصر، رغم ما يحيط بها من تحديات، تظل قادرة على الحفاظ على توازنها واستقرارها بقوة وحدتها الوطنية، موجهًا التهنئة للإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، ومتمنيًا أن يكون العام الجديد بداية لمزيد من التماسك والعمل المشترك بين جميع المصريين.

