الوجهة المفضلة للسياح.. كيف تصدرت مصر وجهة السياحة العالمية في 2025؟

حققت مصر في عام 2025 رقمًا غير مسبوق في قطاع السياحة، حيث بلغ عدد السائحين نحو 19 مليون زائر، ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات الطلب السياحي، بالإضافة إلى تزايد ثقة الأسواق الدولية في المقصد المصري.

كما ساهم تنوع أنماط السياحة بين الثقافية، الشاطئية، والترفيهية، في جذب شرائح واسعة من السائحين.

الحكومة المصرية تسعى دائمًا للبناء على هذه النجاحات من خلال تطوير البنية التحتية، وزيادة الطاقة الفندقية، وتحسين تجربة السائح بشكل عام، وذلك بما يعزز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية.

ومن أبرز الأحداث التي أسهمت في ذلك افتتاح المتحف المصري الكبير، إضافة إلى الفعاليات السياحية الكبرى التي جذبت انتباه السياح من جميع أنحاء العالم.

تطلعات مصر لعام 2026

تستهدف مصر في عام 2026 استقبال نحو 20 مليون سائح، مع التركيز على استدامة النمو السياحي وتعظيم العائد الاقتصادي من هذا القطاع الحيوي.

وتعتمد هذه الطموحات على استمرار الدعم الحكومي والقطاع الخاص لتوفير بيئة سياحية مثالية، من خلال توسيع البنية التحتية السياحية، وتقديم خدمات عالية الجودة، وتحسين تجربة السائح الرقمية والتقنية.

دور المتحف المصري الكبير والمعارض الدولية

قال الدكتور حسام هزاع، عضو اتحاد الغرف السياحية المصرية، إن عام 2025 شهد عدة أحداث مهمة، أبرزها افتتاح المتحف المصري الكبير الذي ساهم بشكل كبير في زيادة أعداد السائحين.

وأضاف هزاع، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن نجاح السياحة المصرية يعود إلى جهود وزارة السياحة بالتعاون مع القطاع الخاص واتحاد شركات السياحة، من خلال تطوير استراتيجيات وتنظيم مشاركات قوية في أكثر من 45 معرضًا دوليًا، وعرض المنتجات السياحية بشكل مبتكر.

وأوضح أن تنوع السياحة بين الشاطئية، والثقافية، والبيئية، والعلاجية، وسياحة المؤتمرات، ساهم في توقيع العديد من الصفقات التي رفعت الحركة السياحية لمستويات قياسية.

عوامل نجاح السياحة واستقرار السوق

وأكد هزاع أن الأمان والراحة للسائح الأجنبي كانا من أبرز عوامل النجاح، حيث ساهمت تحسين الخدمات، تحديث البنية التحتية، تطوير وسائل النقل، ودعم الطيران العارض (تيران الشارتر) في تسهيل وصول السياح إلى مصر.

وذكر أن التحول الرقمي والتقنيات الحديثة أسهم في تقديم تجربة سياحية أفضل، ما زاد من الإقبال على مصر كوجهة متميزة.

كما أشار إلى أن التفاعل الإيجابي للسائحين على منصات التواصل الاجتماعي، والتي بلغت نحو 95% من التعليقات الإيجابية، ساعد في تصنيف مصر كوجهة سياحية عالمية مميزة، وهو التصنيف الذي استمر أيضًا في 2026.

الأحداث الكبرى ودعم السياحة الثقافية

وأكد هزاع أن الأحداث السياسية الكبرى لعبت دورًا في تعزيز السياحة، حيث استضافت مصر مؤتمرات دولية بارزة، كما شكل افتتاح المتحف المصري الكبير حدثًا تاريخيًا تابعته أكثر من مليار مشاهد حول العالم، ما اعتُبر منصة تسويقية عالمية للسياحة الثقافية والأثرية، وعزز مكانة مصر كـ رائدة السياحة الثقافية في الشرق الأوسط.