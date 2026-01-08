قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الطاقة الأمريكي: جميع عائدات فنزويلا النفطية تخضع لسيطرة الولايات المتحدة
استعد لـ رمضان من الآن.. 4 عبادات أجرها مثل ثواب قيام الليل داوم عليها
الرقابة المالية: 140 مليار جنيه تمويلات لنشاط التأجير التمويلي في 10 أشهر
سوق المستعمل.. سعر ومواصفات جيلي إمجراند ‏EC7‎‏ موديل 2014 ‏
اشتباكات في مينيابوليس بعد حادث إطلاق نار مرتبط بوكالة الهجرة الأمريكية
باتريس لومومبا .. مشجع الكونغو يجسد رمز الحرية في مدرجات إفريقيا
80 غرزة في وجهها.. سيدة تكشف تفاصيل تعدي زوجها المدمن عليها
ترامب يقترح رفع ميزانية الدفاع إلى 1.5 تريليون دولار في 2027
نائب ترامب: يمكن لفنزويلا بيع النفط إذا كان يخدم الولايات المتحدة فقط
مواعيد صرف منحة العمالة غير المنتظمة يناير 2026 وقيمتها وشروط الاستحقاق
محمد بركات: منتخب مصر حقق المطلوب أمام بنين والتأهل كان مستحقًا
تسمم محتمل.. الصيادلة تكشف سبب سحب بعض منتجات لبن الأطفال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج الثور.. حظك اليوم الخميس 8 يناير 2026: خطوات ثابتة نحو الاستقرار

برج الثور
برج الثور
حياة عبد العزيز

يمتد برج الثور من 20 أبريل إلى 20 مايو، ويشتهر مواليده بالصبر والواقعية وحب الاستقرار، اليوم يمنحك إحساسًا بالطمأنينة وقدرة على ترتيب أولوياتك.

وإليك توقعات برج الثور اليوم الخميس 8 يناير 2026 على الصعيد الصحي والعاطفي والمهني.

برج الثور وحظك اليوم الخميس 8 يناير 2026

تشعر براحة نفسية واضحة، وتنجح في إنهاء أمور كانت مؤجلة الأجواء العامة داعمة، سواء داخل الأسرة أو في محيط العمل.

توقعات برج الثور عاطفيًا

العلاقة مع الشريك تسير بشكل جيد، وهناك مساحة للتفاهم والمصارحة قد تفكر في خطوة رسمية إذا كنت مرتبطًا، بينما العزاب أمام فرصة لبداية جديدة.

توقعات برج الثور صحيًا

صحتك مستقرة، لكن الإفراط في الأكل أو الكسل قد يؤثر عليك، حاول الالتزام بنظام غذائي متوازن.

توقعات برج الثور مهنيًا

مكاسب مالية أو أخبار إيجابية تتعلق بالعمل، أصحاب المشاريع الصغيرة قد يلاحظون تحسنًا تدريجيًا.

توقعات برج الثور في الفترة المقبلة

الاستمرارية هي سر نجاحك، لا تتعجل النتائج وستصل لأهدافك بثبات.

برج الثور حظك اليوم توقعات الابراج توقعات الابراج وحظك اليوم توقعات الابراج وحظك اليوم الأربعاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل الخميس اجازة رسمية ؟

قرار رسمي.. هل غداً الخميس 8 يناير إجازة؟

الخميس إجازة رسمية

هل غداً الخميس 8 يناير إجازة للموظفين والطلاب؟.. قرار رسمي يوضح

لقاء سويدان

حالة نفسية سيئة وضغط.. لقاء سويدان تعلن إصابتها بالعصب السابع على الهواء

حالة الطقس

منخفض جوى قطبى يضرب البلاد فى هذا الموعد.. والأرصاد تحذر

رامي عياش شيرين عبد الوهاب

رامي عياش: أبشع مقابلة في حياتي كانت مع شيرين عبد الوهاب

اسعار الذهب اليوم 7 يناير

عيار 21 يرتفع.. أسعار الذهب الآن 7 يناير

أمطار

سحب منخفضة وصقيع.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

نجوي إبراهيم

ليس حادث سير.. نجوي إبراهيم تكشف تطورات حالتها الصحيةl خاص

ترشيحاتنا

الفنانة لقاء سويدان

راندا البحيري تدعم لقاء سويدان برسالة مؤثرة عبر فيسبوك

الفنانة لقاء سويدان

لقاء سويدان تتصدر تريند جوجل بعد إعلان إصابتها بالعصب السابع

المفكر الكبير مراد وهبة

وفاة المفكر الكبير مراد وهبة.. اعرف موعد ومكان الجنازة

بالصور

سوق المستعمل.. سعر ومواصفات جيلي إمجراند ‏EC7‎‏ موديل 2014 ‏

جيلي إمجراند ‏EC7‎‏ موديل 2014
جيلي إمجراند ‏EC7‎‏ موديل 2014
جيلي إمجراند ‏EC7‎‏ موديل 2014

بالجلد الأسود.. نادية الجندي تخطف الأنظار في إطلالة شبابية

نادية الجندى تخطف الانظار بإطلالة شبابية
نادية الجندى تخطف الانظار بإطلالة شبابية
نادية الجندى تخطف الانظار بإطلالة شبابية

جومانا مراد تثير الجدل في آخر جلسة تصوير خضعت لها

جومانا مراد تثير الجدل فى اخر جلسة تصوير خضعت لها
جومانا مراد تثير الجدل فى اخر جلسة تصوير خضعت لها
جومانا مراد تثير الجدل فى اخر جلسة تصوير خضعت لها

سوق المستعمل.. سعر ومواصفات فورد فوكس موديل 2017

فورد فوكس ‏موديل 2017‏‏‏
فورد فوكس ‏موديل 2017‏‏‏
فورد فوكس ‏موديل 2017‏‏‏

فيديو

نانسي عجرم

التفاهم بقى تهمة.. نانسي عجرم تكسر الصمت وترد على شائعة طلاقها‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد