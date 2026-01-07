كل سنة وإحنا إيد واحدة.. يسرا تهنئ جمهورها ومحبيها بعيد الميلاد المجيد

وجهت الفنانة يسرا رسالة مليئة بالمحبة إلى جمهورها ومحبيها، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، متمنية أن يعم الخير والسلام على الجميع.

وكتبت يسرا عبر حسابها الشخصي على منصة إكس: “كل سنة وأهل مصر أقباط ومسلمين وحبايبي وأصحابي بألف خير.. كل سنة وإحنا إيد واحدة سند لبعض وقت الشدة والفرح .. سنة سعيدة علينا كلنا”.

قداس عيد الميلاد

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، المصلين احتفالهم، حيث زار الكاتدرائية وهنأ قداسة البابا تواضروس وجميع الحاضرين وجميع المصريين، وألقى كلمة بهذه المناسبة.

وحضر للتهنئة في قداس العيد كبار رجال الدولة ووفود من مجلسي النواب والشيوخ، والقوات المسلحة والشرطة، والوزارات والأحزاب السياسية، والنقابات والعديد من الهيئات والمؤسسات.

كما حضر للتهنئة سفراء عدد من الدول ورجال السلك الدبلوماسي، وممثلو بعض الطوائف المسيحية.

وقدّم نيافة الأنبا إرميا، الأسقف العام، الشكر لجميع المهنئين الذين حضروا الصلاة أو زاروا المقر البابوي أو أرسلوا برقيات تهنئة بالعيد.