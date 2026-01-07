إيفلين متي: خفض الدين العام يعزز مناخ الاستثمار ويدعم الصناعة الوطنية

قالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تراجع نسبة الدين العام إلى 84% بعد أن كانت تتجاوز 96% خلال الفترة الماضية، يمثل رسالة طمأنة قوية للمستثمرين ويعكس تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري.

وأضافت متي، لـ “صدي البلد”، أن استقرار المؤشرات المالية يسهم بشكل مباشر في دعم القطاع الصناعي، من خلال توفير بيئة أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمار، وتشجيع التوسع في المشروعات الصناعية وزيادة معدلات الإنتاج.

وأشارت عضو لجنة الصناعة إلى أن التوجه الحكومي لوضع إجراءات احترافية لخفض الدين خلال الفترة المقبلة يؤكد وجود رؤية واضحة تستهدف تعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات، بما ينعكس إيجابًا على الصناعة الوطنية وتوفير فرص عمل جديدة.

كما هنأت النائبة المواطنين المسيحيين في مصر والخارج بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، مؤكدة أن قوة الاقتصاد تبدأ من وحدة المجتمع وتماسكه.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بدا المؤتمر الصحفى الأسبوعى بالتهنئة لجميع المواطنين المسيحيين بالداخل والخارج بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الدولة تتخذ خطوات لنزول نسبة الدين لأقل نسبة تشهدها مصر، متابعا: منذ أقل من عامين كانت نسبة الدين تتجاوز الـ96% وحاليا وصلت 84%.

وتابع: أى إجراء أو تفكير يتم وضعه تحت خطط احترافية وخلال فترة قصيرة سيتم الإعلان عن إجراءات خفض الدين.