في مكان حساس.. حكاية سيدة المطار الجديدة أخفت ربع كيلو حشيش بطريقة غريبة

فكرت ربة منزل كثيرا في كيفية إخفاء مخدرات لتهريبها عبر المطار، ولكنها وجدت أن كل الطريق المعتادة أصبحت تقليدية، فلجأت إلى طريقة غريبة لأول مرة ووضعت ربع كيلو حشيش داخل ملابسها ولكن في مكان حساس حتى يصعب كشفها بالتفتيش العادي..

ولكن ما لم تتوقعه تلك السيدة الجديدة أنه عندما مرورها على جهاز الفحص تبين وجود مواد مشتبه بها داخل ملابسها، فاستدعى مسئولو الأمن الشرطة النسائية لتفتيشها ذاتيا داخل حجرة مغلقة وتبين أنها تخفى المضبوطات في مكان حساس.

تم العثور على كمية المخدرات، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة ونيتها تهريب المواد المخدرة إلى دولة عربية، وتم التحفظ على المتهمة والمضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات.