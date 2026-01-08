صحي ولذيذ..طريقة عمل سمان مشوي

قدمت الشيف ساندرا مكاري، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل سمان مشوي، فهو من الأكلات الصحية و الشهية التي يمكنك الأعتماد عليها خلال اتباع الأنظمة الصحية.
مقادير سمان مشوي
● 2 سمان
للتتبيلة:
● بصل
● ثوم
● ليمون
● فلفل أحمر
● فلفل أخضر
● 2 ملعقة خل
للسمان:
● بهارات شوي
● 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
● ملح
● فلفل
محلول نقع
● سكر
● ماء
● ملح
● شرائح برتقال
● ورق لورا
● أعواد قرفة
● حبهان
● فلفل أسود
طريقة تحضير سمان مشوي
يوضع في الكبة فلفل رومي أحمر , فلفل رومى أخضر , ثوم مفروم , خل و تخلط المكونات ثم يضاف بصل مفروم , بهارات الشوي , حلقات ليمون , 2 معلقة كبيرة زيت زيتون و تخلط المكونات للحصول على تتبيلة السمان المطلوبة.
فى بولة يوضع ماء , سكر , ملح , شرائح برتقال , ورق لورا , أعواد قرفة , حبهان , فلفل أسود للحصول على محلول نقع السمان
يغسل السمان جيداً ثم يوضع فى محلول النقع السابق
في بولة توضع مكونات تتبيلة السمان ثم يوضع السمان فى التتبلية و يتبل السمان جيداً
يوضع السمان فى صاج ثم يوضع في الفرن و يترك حتى تمام الشوي
ثم يقدم.