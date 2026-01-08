صحي ولذيذ..طريقة عمل سمان مشوي

قدمت الشيف ساندرا مكاري، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل سمان مشوي، فهو من الأكلات الصحية و الشهية التي يمكنك الأعتماد عليها خلال اتباع الأنظمة الصحية.

مقادير سمان مشوي



● 2 سمان

للتتبيلة:

● بصل

● ثوم

● ليمون

● فلفل أحمر

● فلفل أخضر

● 2 ملعقة خل



للسمان:

● بهارات شوي

● 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

● ملح

● فلفل

محلول نقع

● سكر

● ماء

● ملح

● شرائح برتقال

● ورق لورا

● أعواد قرفة

● حبهان

● فلفل أسود



طريقة تحضير سمان مشوي



يوضع في الكبة فلفل رومي أحمر , فلفل رومى أخضر , ثوم مفروم , خل و تخلط المكونات ثم يضاف بصل مفروم , بهارات الشوي , حلقات ليمون , 2 معلقة كبيرة زيت زيتون و تخلط المكونات للحصول على تتبيلة السمان المطلوبة.

فى بولة يوضع ماء , سكر , ملح , شرائح برتقال , ورق لورا , أعواد قرفة , حبهان , فلفل أسود للحصول على محلول نقع السمان

يغسل السمان جيداً ثم يوضع فى محلول النقع السابق

في بولة توضع مكونات تتبيلة السمان ثم يوضع السمان فى التتبلية و يتبل السمان جيداً

يوضع السمان فى صاج ثم يوضع في الفرن و يترك حتى تمام الشوي

ثم يقدم.