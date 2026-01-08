قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كوريا الجنوبية ترسل رسالة ودّ إلى بيونغ يانغ مستخدمة «بطريقين يتعانقان»
سوريا .. مصرع 5 أشخاص وإصابة 33 من المدنيين بنيران قسد في حلب
وصول جثمان الراحل مراد وهبه كنيسة مار مرقس للجنازة| صور
رامي وحيد يكشف لـ صدى البلد حقيقة وجود جزء ثان من حلم العمر.. خاص
حبس المتهمة المتسببة في حادث دهس طالبة التجمع سنة
هل تضرب الزلازل مصر في 2026؟.. البحوث الفلكية يوضح الحقيقة الكاملة
3 عروض.. مصير محمد عواد من الاستمرار مع الزمالك
وزير الخارجية الإسرائيلي يحذر من قمع الأكراد في حلب.. ويطالب المجتمع الدولي بالتحرّك
قرار جمهوري بتعيين شريف خشبة نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات
4 قرارات عاجلة لتأمين امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 من التسريب والغش
روسيا :أي وحدات عسكرية غربية تتمركز في أوكرانيا تعتبر أهدافا مشروعة لقواتنا
مباريات الأهلي القادمة محليًا وقاريًا حتى نهاية فبراير
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

كفالة طفل.. مبادرة إنسانية لدعم الطفل اليتيم بالدقهلية

اورمان الدقهلية
اورمان الدقهلية
همت الحسينى

أطلقت جمعية الأورمان مبادرة انسانية تحت عنوان "كفالة طفل يتيم" تهدف الى دعم الطفل اليتيم فى قرى ومراكز المحافظة، وذلك من خلال توفير علاج للطفل اليتيم وتلقي العلاج المناسب لدى مستشفى المنصورة الجامعى، وتوفير أبسط إحتياجاته وهى الطعام والتغذية السليمة، وكذلك دعم الأطفال الأيتام فى الجانب التعليمي لضمان استمرار مسيرتهم التعليمية، وتخفيف العبء عن كواهل أوصيائهم.
 

واكدت الدكتورة هاله جوده، وكيلة وزارة التضامن الإجتماعى بالدقهلية، أن مبادرة "كفالة طفل يتيم" جاءت تأكيداً على إهتمام المديرية لهذه الشريحة، وتستهدف تلبية وتأمين احتياجات الأطفال الأيتام في قرى ونجوع محافظة الدقهلية الأشد احتياجًا، فضلًا عن التأكيد لهم أنهم ليسوا وحدهم وأننا جميعا خلفهم ندعمهم ونساعدهم حتى يصلوا إلى بر الأمان. 
 

و أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن مبادرة "كفالة طفل يتيم" جاءت استكمالًا لما قدمته الجمعية منذ انطلاق عملها الخيري قبل أكثر من 30 عامًا، حيث تضع الطفل اليتيم على رأس أولويات عملها الخيري في جميع أنشطتها فى محافظة الدقهلية.
 

ففى الجانب الصحى تسعى الجمعية إلى توفير كفالة وعلاج للطفل اليتيم وتمكينهم من تلقي العلاج المناسب لدى مستشفى المنصورة الجامعى، وفى الجانب التعليمي تدعم الجمعية الطفل اليتيم فى الجانب التعليمي لضمان استمرار مسيرته التعليمية، وتخفيف العبء عن كواهله أوصيائه، وذلك من خلال توفير فرص تعليمية جيدة للأطفال الأيتام، وتهيئهم لمستقبل أفضل، وفى جانب الطعام والتغذية حرصت الجمعية على توفير أبسط أحتياجات الطفل اليتيم وهى الطعام والتغذية السليمة وذلك لكي ينمو نمو طبيعي، حيث أن التغذية دوراً مهماً وأساسياً لصحة الطفل وحتى يستطيع جسمه وأعضائه المختلفة النموّ بشكلٍ سليم، ونجحت فى الألاف من  ملايين كراتين المواد الغذائية واللحوم وأثمرت بشكل كبير فى مجال تحسين معيشة عدد كبير من الأسر الآولى بالرعاية والأكثر احتياجًا فى قرى وعزب ونجوع محافظة الدقهلية. 
 

ولفت «شعبان»، إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة الدقهلية التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية، مضيفًا أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة ورصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا وتأثيرا على واقع معيشة الأسر الأشد احتياجًا في المناطق الجغرافية الفقيرة، لمساعدتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع، بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من الفقراء والأيتام بالمحافظة من خلال البحوث الميدانية التي تقوم بها الجمعية.


وأشار شعبان أن المواطنين يمكنهم دعم كفالة الطفل اليتيم بالتبرع بمبلغ 4500 جنيه، أوكسقط شهرى بمبلغ 440جنيها شهريًا، أو المشاركة بسهم ب 350جنيه، وذلك ليستطيع الجميع المساهمة في دعم كفالة الطفل اليتيم ووصول الخدمة إلى أكبر عدد من الأطفال الأيتام. 
والجدير بالذكر أن جمعية الأورمان فى محافظة الدقهلية نجحت خلال هذا العام فى موسم شهر رمضان المبارك فى توزيع 5000 كرتونة مواد غذائية، وفى خلال عيد الفطر المبارك نجحت فى توزيع ملابس جديدة لدعم 1200 أسرة، وفى خلال عيد الأضحى المبارك نجحت فى ذبح عدد (65) عجل بلدى داخل مجزر طنامل بمركز اجا  لتوزيعها على الأولى بالرعاية من الأيتام وغير القادرين، فضلًا عن توزيع الألاف من الألحفة والبطاطين ضمن "حملة ستر ودفا وإطعام" .

