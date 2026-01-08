مصطفى بكري: مصر لا يمكن أن تغيب عن القضية اليمنية.. والرئيس رشاد العليمي يسعى لإنهاء الأزمة

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن اليمن هو نبع الحضارة والتاريخ والإنسانية وأصل العرب، وعندما يصاب اليمن بازمة، ساندتها مصر منذ فترة الزعيم جمال عبد الناصر.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن مصر لا يمكن أن تغيب عن القضية اليمنية، مؤكدا أن مبدأ الوحدة العربية من المبادئ الثابتة في عقيدة كل عربي.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن العالم العربي مع الوحدة والتي تحققت بدماء اليمنيين وتوافق وطني بين أبناء اليمن الواحد، وليس التفرقة بين الشمال والجنوب.

وأشار إلى أن الكثير من الأزمات التي واجهت اليمن عمل على حلها الدكتور رشاد العليمي الرئيس اليمني، والذي يسعى جاهدا لإخراج اليمن من أزماته.