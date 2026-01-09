غير العصب السابع.. أمراض تصيبك بسبب الحزن والأمراض النفسية

الحزن الشديد والضغوط النفسية المستمرة مش مجرد حالة عابرة، لكن ممكن يكون ليها تأثير مباشر وخطير على الصحة، وبتسبب أمراض عضوية حقيقية، من أبرزها:



أمراض القلب

التوتر المستمر يرفع ضغط الدم ويزود ضربات القلب، وده يزيد خطر الجلطات وأزمات القلب.

اضطرابات الجهاز الهضمي

مثل القولون العصبي، قرحة المعدة، الحموضة المزمنة وسوء الهضم.

ضعف المناعة

الضغط النفسي يقلل كفاءة الجهاز المناعي، ويجعلك أكثر عرضة للعدوى والأمراض.

الصداع النصفي وآلام الرأس المزمنة

من أكثر الأعراض شيوعًا مع القلق والتوتر العصبي.

اضطرابات النوم

أرق مستمر، نوم متقطع أو كوابيس، وذلك ينعكس على التركيز والمزاج.

آلام العضلات والمفاصل

خصوصًا الرقبة والكتفين وأسفل الظهر نتيجة الشد العصبي.

الاكتئاب ونوبات القلق

الحزن المكبوت ممكن يتحول لاكتئاب حاد أو نوبات هلع مفاجئة.

نصيحة مهمة:

لو الضغط النفسي مستمر أو بدأ يظهر في أعراض جسدية، فلا تستهين بالأمر ونلجأ لطبيب، مع الاهتمام بالراحة النفسية، الدعم، وتنظيم النوم والأكل.