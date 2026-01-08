قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لحظة وصول جثمان رئيس مركز الداخلة إلى مشرحة مستشفى الخارجة بالوادي الجديد.. صور
رئيس المتحف المصري الكبير: نغلق أي موقع وهمي لحجز التذاكر ونتخذ إجراءات صارمة
أزمة تحكيم تشعل الأجواء قبل مواجهة المغرب والكاميرون في ربع نهائي أمم إفريقيا
ترامب: لست بحاجة إلى القانون الدولي .. ولا أسعى لإيذاء أحد
وزير خارجية عُمان: المتحف الكبير صرح يجسد عراقة التاريخ المصري وإسهاماته في الحضارة الإنسانية
مصطفى شردي: تصريح محمد صلاح ميخرجش إلا عن واحد "سوسة".. فيديو
الإسكندرية.. الرقابة الصحية تغلق 10 مراكز مخالفة لعلاج الإدمان والطب النفسي
نهائي مبكر..تعرف على منتخب "الأفيال البرتقالية" خامس منافسي منتخب مصر في أمم أفريقيا
16 طفلا.. قرار عاجل ضد شبكة استغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول بالقاهرة
1500 جنيه .. موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2026 والفئات المستحقة
تحرك عاجل من وزارة الزراعة لضبط أسعار الدواجن بالأسواق | تفاصيل
ترامب ينتقد جمهوريين في مجلس الشيوخ لدعمهم تقييد أي عمل عسكري جديد ضد فنزويلا
محافظات

للحفاظ على الهوية التراثية والمعمارية والتاريخية.. لجنة لحصر المباني والمنشآت التاريخية بمطروح

محافظ مطروح خلال اللقاء
محافظ مطروح خلال اللقاء
ايمن محمود

اجتمع  اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الخميس مع  لجنة  الحفاظ على التراث  للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز برئاسة   الدكتور زياد محمد الصياد - أستاذ مساعد بكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية وممثل وزارة الثقافة، وبحضور كلا من المهندس إبراهيم الحفيان مستشار المحافظة للإسكان والمرافق والمهندسة أمل عرفة مدير إدارة التخطيط العمراني والمهندسة إيمان عبد الجليل مدير مديرية الإسكان ،وأعضاء اللجنة من هيئة التدريس بجامعة إسكندرية كلا من 
الدكتورة  فتحية جابر إبراهيم - أستاذ ورئيس قسم الآثار والدراسات اليونانية والرومانية بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية، الأستاذ الدكتور محمد عمر عبد العزيز عمر - أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية.،الدكتورة أسماء السيد حسن أحمد - المدرس بقسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية.، الدكتور  عبد اللطيف السيد عبد اللطيف - المدرس بقسم الهندسة الإنشائية بكلية الهندسة ، بجامعة الإسكندرية
حيث وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر والتقدير للتعاون الدائم والمستمر بين محافظة مطروح وجامعة الإسكندرية برئاسة الأستاذ الدكتور عبدالعزيز قنصوة ،وذلك في العديد من المجالات.

حيث يأتى تشكيل اللجنة المختصة بحصر المباني والمنشآت في إطار جهود الدولة للحفاظ على الهوية التراثية والمعمارية والتاريخية ، وذاكرة المكان  وذلك وفقا  للقانون رقم (144) لسنة 2006بشأن المباني ذات القيمة المتميز، مع حصر  المباني والمنشآت العامة  ذات الطراز المعماري بنطاق المحافظة وفقا للضوابط والقواعد سواء المتميز منها أو  المرتبطة بالتاريخ القومي أو  بشخصية تاريخية، أو  التي تمثل حقبة تاريخية، وكذلك المباني والمنشآت التي تعتبر مزاراً سياحياً .،مع حصر و مراعاة السلامة الإنشائية لها وتسجيل بياناتها الخاصة مع دعمها  بالصور الفوتوغرافية  ومراجعة هذا الحصر بصفة دورية على أن ترفع قرارات  اللجنة من محافظ مطروح إلى دولة رئيس مجلس الوزراء ليصدر قراراً بشأنها.
وأوضحت اللجنة أنه سيتم الحصر بكل مدينة   على الطبيعة من خلال استمارة موضح بها كافة البيانات المطلوبة للنموذج المعد ، وفق مخطط زمنى .


كما أشار المحافظ خلال اللقاء إلى أهمية التعاون مع لجنة الحفاظ على التراث الطبيعى بالمحافظة والاستفادة من الخبرات في حصر المبانى خاصة ذات الطابع التاريخى.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح للخفاظ على التراث

