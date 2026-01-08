للحفاظ على الهوية التراثية والمعمارية والتاريخية.. لجنة لحصر المباني والمنشآت التاريخية بمطروح

اجتمع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الخميس مع لجنة الحفاظ على التراث للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز برئاسة الدكتور زياد محمد الصياد - أستاذ مساعد بكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية وممثل وزارة الثقافة، وبحضور كلا من المهندس إبراهيم الحفيان مستشار المحافظة للإسكان والمرافق والمهندسة أمل عرفة مدير إدارة التخطيط العمراني والمهندسة إيمان عبد الجليل مدير مديرية الإسكان ،وأعضاء اللجنة من هيئة التدريس بجامعة إسكندرية كلا من

الدكتورة فتحية جابر إبراهيم - أستاذ ورئيس قسم الآثار والدراسات اليونانية والرومانية بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية، الأستاذ الدكتور محمد عمر عبد العزيز عمر - أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية.،الدكتورة أسماء السيد حسن أحمد - المدرس بقسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية.، الدكتور عبد اللطيف السيد عبد اللطيف - المدرس بقسم الهندسة الإنشائية بكلية الهندسة ، بجامعة الإسكندرية

حيث وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر والتقدير للتعاون الدائم والمستمر بين محافظة مطروح وجامعة الإسكندرية برئاسة الأستاذ الدكتور عبدالعزيز قنصوة ،وذلك في العديد من المجالات.

حيث يأتى تشكيل اللجنة المختصة بحصر المباني والمنشآت في إطار جهود الدولة للحفاظ على الهوية التراثية والمعمارية والتاريخية ، وذاكرة المكان وذلك وفقا للقانون رقم (144) لسنة 2006بشأن المباني ذات القيمة المتميز، مع حصر المباني والمنشآت العامة ذات الطراز المعماري بنطاق المحافظة وفقا للضوابط والقواعد سواء المتميز منها أو المرتبطة بالتاريخ القومي أو بشخصية تاريخية، أو التي تمثل حقبة تاريخية، وكذلك المباني والمنشآت التي تعتبر مزاراً سياحياً .،مع حصر و مراعاة السلامة الإنشائية لها وتسجيل بياناتها الخاصة مع دعمها بالصور الفوتوغرافية ومراجعة هذا الحصر بصفة دورية على أن ترفع قرارات اللجنة من محافظ مطروح إلى دولة رئيس مجلس الوزراء ليصدر قراراً بشأنها.

وأوضحت اللجنة أنه سيتم الحصر بكل مدينة على الطبيعة من خلال استمارة موضح بها كافة البيانات المطلوبة للنموذج المعد ، وفق مخطط زمنى .



كما أشار المحافظ خلال اللقاء إلى أهمية التعاون مع لجنة الحفاظ على التراث الطبيعى بالمحافظة والاستفادة من الخبرات في حصر المبانى خاصة ذات الطابع التاريخى.