مرور مفاجئ على مستشفى جراحات اليوم الواحد بمرسى علم

قام اللواء حازم خليل رئيس مدينة مرسى علم بالمرور المفاجئ على مستشفى جراحات اليوم الواحد بمرسى علم بمرسى علم ، وذلك للوقوف على جاهزيته لاستقبال المواطنين وتوفير الادوية والخدمات الطبية لهم .

وخلال الجولة ، لاحظ خليل تواجد إهمال في النظافة العامة ، وأكد أن المتابعة ستكون بصفة شخصية لضمان انتظام العمل وتقديم خدمة لائقة لأهالي المدينة وزوارها .

وشدد رئيس المدينة على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين ، في إطار الحرص على تلبية احتياجات المواطنين اليومية .

وأشار خليل إلى أن الدولة تبذل جهودا غير مسبوقة للنهوض بجميع القطاعات الخدمية ، فضلا عن رفع المعاناه عن كاهل المواطنين والعمل على تقديم خدمات افضل للمواطنين .