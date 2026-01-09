حقوق عين شمس تعلن فتح باب تقديم الملخصات البحثية لمؤتمرها العلمي السنوي لعام 2026

أعلنت كلية الحقوق بجامعة عين شمس عن فتح باب تقديم الملخصات البحثية للمشاركة في مؤتمرها العلمي السنوي المرتقب بعنوان "القانون والطاقة"، والمقرر عقده على مدار يومي 2 و3 مايو 2026 في رحاب الكلية.

يأتي المؤتمر تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس ، الدكتورة أماني أسامة كامل، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، الدكتور ياسين الشاذلي، عميد كلية الحقوق والدكتور محمد إبراهيم الشافعي، وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب والدكتور طارق أحمد ماهر زغلول، أستاذ القانون الجنائي ومقرر المؤتمر.

يتناول مؤتمر "القانون والطاقة" ثمانية محاور رئيسية كالتالي

المحور الأول: حوكمة إدارة الطاقة لتحقيق التنمية المستدامة ويركز على التحول للطاقة المستدامة، أخلاقيات استدامتها، تأثير الطاقة النظيفة على الاقتصاد، وأهمية الهيدروجين الأخضر

المحور الثاني:الجوانب القانونية للعقود في قطاع الطاقة ويناقش العقود العابرة للحدود، عقود البترول والغاز، التوازن الاقتصادي في العقود، ونماذج عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص

المحور الثالث: التشريعات المنظمة للطاقة المتجددة والمستدامة ويتناول الأحكام الفقهية والشرعية، حوافز الاستثمار في الطاقة المتجددة، والتنظيم القانوني للهيدروجين الأخضر وتخزين الطاقة

المحور الرابع: العدالة البيئية والتحول الأخضر: ويبحث في دور ضريبة الكربون، مسؤولية الدول والشركات عن التغير المناخي، والحق في بيئة نظيفة كحق من حقوق الإنسان

المحور الخامس: التنظيم القانوني للتقنيات الحديثة في مجال الطاقة: يغطي الاستخدام السلمي للطاقة النووية، والذكاء الاصطناعي في إدارة الطاقة، والابتكار التقني

المحور السادس: أوجه المسؤولية الناشئة عن استخدامات الطاقة ويشمل دراسة المسؤولية بأنواعها المختلفة: المدنية، الجنائية، الإدارية، والدولية

المحور السابع: آليات تسوية المنازعات الناشئة عن استخدامات الطاقة ويسلط الضوء على دور التحكيم والخبرة، وتسوية منازعات الاستثمار وعقود البترول عبر المؤسسات الدولية مثل (ICSID) و(UNCITRAL)8.

المحور الثامن: الطاقة والنزاعات المسلحة: ويناقش النزاع على موارد الطاقة كسبب للحروب، وحماية مصادر الطاقة أثناء النزاعات، ومدى مشروعية السلاح النووي.



وتدعو إدارة المؤتمر أعضاء هيئة التدريس، والباحثين، والمتخصصين في مجال القانون والعلوم ذات الصلة، لتقديم ملخصاتهم البحثية للمشاركة في إثراء جلسات المؤتمر ونقاشاته.

للمزيد من التفاصيل:

يمكنكم الاطلاع على كافة تفاصيل المؤتمر، الشروط، والمحاور من خلال مطوية المؤتمر المرفقة عبر الرابط التالي:

اضغط هنا للاطلاع على مطوية المؤتمر

https://drive.google.com/drive/folders/1UgFdRRIVRKPM3ScFpMVDfgkmKi550jnK?usp=sharing