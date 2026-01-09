قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زيادة جديدة في أسعار الذهب الجمعة 9 يناير 2025.. ارتفاع الجنيه الذهب وعيار 21
صفقة الأهلي توقع رسميًا لريد ستار بلجراد الصربي
طفل يقود سيارة ويدهس سيدتين.. مصطفى بكري يعلق على حادث مؤسف
السيطرة علي حرسق مخزن المواسير في المنوفية.. صور
شاومي SU7 2026 تتألق مجددًا.. حزمة خارقة من التحديثات
القط نيمبوس يتوقع خسارة منتخب مصر.. عالمة أزهرية: توقعاته لا يؤخذ بها ولا تصدق
الكتكوت السبب.. شعبة الدواجن تعلن المؤشرات الأولية لـ الأسعار برمضان
منتخب الكاميرون يسجل رقما تاريخيا في أمم إفريقيا
هخترع حجة وانزل بالراجل واطلع انت خلص.. تفاصيل جريمة بشعة في أسيوط
ترامب: شركات النفط العالمية ستحضر إلى البيت الأبيض لمناقشة مستقبل بترول فنزويلا
بالإنفوجراف.. أبرز أنشطة رئيس الوزراء خلال أسبوع
مسئول سابق بالبنتاجون: ترامب يعتبر نفسه رئيسا فوق القانون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حقوق عين شمس تعلن فتح باب تقديم الملخصات البحثية لمؤتمرها العلمي السنوي لعام 2026

كلية الحقوق بجامعة عين شمس
كلية الحقوق بجامعة عين شمس
حسام الفقي

أعلنت كلية الحقوق بجامعة عين شمس عن فتح باب تقديم الملخصات البحثية للمشاركة في مؤتمرها العلمي السنوي المرتقب بعنوان "القانون والطاقة"، والمقرر عقده على مدار يومي 2 و3 مايو 2026 في رحاب الكلية.

يأتي المؤتمر تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس ، الدكتورة أماني أسامة كامل، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، الدكتور ياسين الشاذلي، عميد كلية الحقوق والدكتور محمد إبراهيم الشافعي، وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب والدكتور طارق أحمد ماهر زغلول، أستاذ القانون الجنائي ومقرر المؤتمر.

يتناول مؤتمر "القانون والطاقة" ثمانية محاور رئيسية كالتالي

المحور الأول: حوكمة إدارة الطاقة لتحقيق التنمية المستدامة ويركز على التحول للطاقة المستدامة، أخلاقيات استدامتها، تأثير الطاقة النظيفة على الاقتصاد، وأهمية الهيدروجين الأخضر

المحور الثاني:الجوانب القانونية للعقود في قطاع الطاقة ويناقش العقود العابرة للحدود، عقود البترول والغاز، التوازن الاقتصادي في العقود، ونماذج عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص 

المحور الثالث: التشريعات المنظمة للطاقة المتجددة والمستدامة ويتناول الأحكام الفقهية والشرعية، حوافز الاستثمار في الطاقة المتجددة، والتنظيم القانوني للهيدروجين الأخضر وتخزين الطاقة

المحور الرابع: العدالة البيئية والتحول الأخضر: ويبحث في دور ضريبة الكربون، مسؤولية الدول والشركات عن التغير المناخي، والحق في بيئة نظيفة كحق من حقوق الإنسان

المحور الخامس: التنظيم القانوني للتقنيات الحديثة في مجال الطاقة: يغطي الاستخدام السلمي للطاقة النووية، والذكاء الاصطناعي في إدارة الطاقة، والابتكار التقني

المحور السادس: أوجه المسؤولية الناشئة عن استخدامات الطاقة ويشمل دراسة المسؤولية بأنواعها المختلفة: المدنية، الجنائية، الإدارية، والدولية

المحور السابع: آليات تسوية المنازعات الناشئة عن استخدامات الطاقة ويسلط الضوء على دور التحكيم والخبرة، وتسوية منازعات الاستثمار وعقود البترول عبر المؤسسات الدولية مثل (ICSID) و(UNCITRAL)8.

المحور الثامن: الطاقة والنزاعات المسلحة: ويناقش النزاع على موارد الطاقة كسبب للحروب، وحماية مصادر الطاقة أثناء النزاعات، ومدى مشروعية السلاح النووي.


وتدعو إدارة المؤتمر أعضاء هيئة التدريس، والباحثين، والمتخصصين في مجال القانون والعلوم ذات الصلة، لتقديم ملخصاتهم البحثية للمشاركة في إثراء جلسات المؤتمر ونقاشاته.

للمزيد من التفاصيل:
يمكنكم الاطلاع على كافة تفاصيل المؤتمر، الشروط، والمحاور من خلال مطوية المؤتمر المرفقة عبر الرابط التالي:
اضغط هنا للاطلاع على مطوية المؤتمر

https://drive.google.com/drive/folders/1UgFdRRIVRKPM3ScFpMVDfgkmKi550jnK?usp=sharing

كلية الحقوق بجامعة عين شمس جامعة عين شمس كلية الحقوق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

رسميًا.. زيادة المعاشات 2026 لـ11 مليون مواطن في هذا الموعد

الديزل مدير جيم الشيخ زايد

صديق مدير جيم الشيخ زايد: كان بطل العالم والمتهم هدده وضربه بالنار ومضرب بيسبول

500 جنيه خلال ساعات| قفزة كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه خلال ساعات| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

مدير الجيم المصاب

خناقة ورصاص ودمـ.ـاء.. القصة الكاملة لإطلاق بودي جارد الرصاص على مدير جولدن جيم بالشيخ زايد.. صور

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 9 يناير 2026.. صعود عيار 21

المتوفي

مات على سجادة الصلاة.. وجبة كفتة تنهي حياة مُحفظ قرآن واثنين من أبنائه| تفاصيل

الطقس في مصر

6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة الآن | حالة الطقس اليوم

ارتفاع الذهب اليوم

ارتفاع الذهب اليوم.. سعر عيار 21 يقفز 50 جنيها دفعة واحدة

ترشيحاتنا

مرصد الأزهر

باحثة بمرصد الأزهر: الوعي الديني السليم يحمي الشباب من فخ المظلومية والتطرف

رفع اليدين في الصلاة

4 مواضع لرفع اليدين في الصلاة.. تعرف على سنة النبي

قيام الليل

قيام الليل.. تعرف على فضل أدائها في شهر رجب

بالصور

علاج الإمساك المزمن عند كبار السن والأطفال

علاج الإمساك
علاج الإمساك
علاج الإمساك

ما هو التهاب العصب السابع .. وما طرق علاجه؟

التهاب العصب السابع
التهاب العصب السابع
التهاب العصب السابع

نانسي عجرم تخطف الأنظار في العرض الأول لفيلم بطل الدلافين بدبي| صور

نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم

ترند صلي على النبي ينتشر على السوشيال ميديا.. وخطوة واحدة لتصميمه

طريقة تصميم صورة ترند "صلي على النبي" بخطوة واحدة
طريقة تصميم صورة ترند "صلي على النبي" بخطوة واحدة
طريقة تصميم صورة ترند "صلي على النبي" بخطوة واحدة

فيديو

رد لقاء الخميسي علي أزمة زوجها

كل اللي بيتقال مش صح.. لقاء الخميسي تنفي أي تصريحات حول أزمة محمد عبد المنصف

ابنة شيرين عبدالوهاب

ابنة شيرين عبد الوهاب تبهر جمهور التيك توك بمليون مشاهدة في ساعات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد