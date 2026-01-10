قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إعلامي: حسبي الله ونعم الوكيل في أي حد هيسدد على مرمى الشناوي
أعظم المشروعات الهندسية.. أسوان تحيى ذكرى وضع حجر أساس السد العالى
إعلان نتيجة 27 دائرة ملغاة بانتخابات مجلس النواب.. اليوم
سندوتشات مبتكرة للمدرسة.. تنويع اللانش بوكس سر النجاح
سر استجابة الدعاء سريعا.. الأزهر ينصح بـ 4 أعمال تضمن لك قبوله
آبل تدرس تحديثات كبيرة لكاميرا آيفون… لا علاقة لها بالميجابيكسل
يعرض في رمضان.. شاهد ريهام حجاج من كواليس تصوير مسلسل توابع
خالد الغندور بعد هزيمة الكاميرون: المغرب كسب في كل حاجة
الرئيس الكولومبي :سأسافر إلى واشنطن لمنع اندلاع حرب عالمية
حكام مباريات غدًا الأحد في الجولة السادسة لكأس عاصمة مصر
خالد الغندور يوجّه رسالة دعم لمنتخب مصر قبل مواجهة كوت ديفوار
بقوة تتجاوز 2000 حصان.. قدرات مذهلة لـ لوتس إيفايا 2026 الرياضية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

محاكمة 17 متهما بقضية خلية العجوزة الثانية .. اليوم

رامي المهدي

تنظر اليوم الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، محاكمة 17 متهما بـ"خلية العجوزة الثانية".

محاكمة 17 متهما بقضية "خلية العجوزة الثانية"

ووجهت النيابة للمتهمين فى القضية رقم 12989 لسنة 2023، جنايات العجوزة أنهم فى غضون الفترة من عام 2014 وحتى 14 ديسمبر 2023، داخل جمهورية مصر العربية وخارجها، ارتكبا الآتي:

أولا: المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماع، بأن تولى عضوية مكتب إدارة الإخوان بالخارج، تلك الجماعة التى تدعو لتغيير نظام الحكم بالقوة.

وجاء فى أمر الإحالة: المتهمون من الثالث وحتى الخامس عشر انضموا إلى جماعة إرهابية، المتهم السادس عشر اشترك فى جماعة إرهابية بأن شارك الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا بارتكاب جريمة من جرائم تمويل أعضاء بها مع علمه بأغراضها، المتهمون من الثانى وحتى الخامس ارتكبوا عملا إرهابيا بأن تعاملوا فى النقد الأجنبى خارج الإطار المصرفي.

خلية العجوزة خلية العجوزة الثانية بدر

مدبولي

رسميًا.. زيادة المعاشات 2026 لـ11 مليون مواطن في هذا الموعد

500 جنيه خلال ساعات| قفزة كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه خلال ساعات| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

الديزل مدير جيم الشيخ زايد

صديق مدير جيم الشيخ زايد: كان بطل العالم والمتهم هدده وضربه بالنار ومضرب بيسبول

المتوفي

مات على سجادة الصلاة.. وجبة كفتة تنهي حياة مُحفظ قرآن واثنين من أبنائه| تفاصيل

الديزل

بطل جمهورية وعاد من العمرة منذ أيام | أصدقاء “الديزل” ضحية إطلاق النار بالجيم يكشفون كواليس الحادث

حالة الطقس

الأرصاد تكشف مفاجأة غير متوقعة عن طقس الأسبوع المقبل.. تفاصيل

الذهب

زيادة أسعار الذهب.. الشعبة تعلن مفاجأة جديدة خلال 2026

القط «نيمبوس»

القط نيمبوس يتوقع فوز كوت ديفوار على مصر في ربع نهائي أمم إفريقيا

الفنان محمد رياض

محمد رياض لـ خالد جلال: شكرا على ما قدمت للمسرح وللفن

معاناة مرضى السيلياك

معاناة مرضى السيلياك.. مصطفى بكري ينقل استغاثة الأهالي لتخفيف المعاناة

ترامب

عقيدة ترامب بين توسيع النفوذ وحسابات الداخل .. عرض توضيحي

بالصور

سندوتشات مبتكرة للمدرسة.. تنويع اللانش بوكس سر النجاح

من غير شجار ولا زن.. نصائح مجربة عن أكلات صحية يحبها الطفل

برج الجدي حظك اليوم السبت 10 يناير 2026.. وفر وقتا للحب

برج الميزان حظك اليوم السبت 10 يناير 2026.. إعادة تقييم علاقاتك

رضوي الشربيني وأزمة لقاء الخميسي

غريبة إنها سكتت 7 سنين.. تعليق رضوى الشربيني على أزمة لقاء الخميسي وعبد المنصف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

