توك شو

ليلى علوي: تجربتي مع يوسف شاهين علمتني دروسا أطبقها في عملي

محمد شحتة

كشفت الفنانة ليلى علوي عن سعادتها الكبيرة بمشاركتها في مهرجان الجونة السينمائي، مؤكدة أن المهرجان يمثل لها قيمة خاصة سواء على المستوى الفني أو الإنساني، لما يحمله من أجواء إبداعية وفرص حقيقية للتواصل وتبادل الخبرات بين صناع السينما من مصر والعالم.

وأضافت ليلى علوي، خلال لقائها مع الإعلامية شيرين سليمان في برنامج «سبوت لايت»، المذاع على قناة صدى البلد، أنها فخورة بتوليها رئاسة لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة ضمن فعاليات مهرجان الجونة هذا العام، مشيرة إلى أن التجربة ثرية ومميزة، خاصة مع تنوع الأفلام المشاركة واختلاف الرؤى الفنية داخل لجنة التحكيم.

وأوضحت ليلى علوي، أن المناقشات داخل لجنة التحكيم تكون عميقة ومليئة بالحوار والتحليل، حيث يطرح كل عضو وجهة نظره الفنية، وهو ما يخلق حالة من التفاعل المثمر، مؤكدة أنها تستمتع بهذه التجربة سواء بالتعلم من الآخرين أو بمشاركة خبراتها معهم، متمنية أن تخرج الدورة الحالية بصورة مشرفة ومميزة.

وتطرقت الفنانة ليلى علوي إلى تكريم اسم المخرج العالمي الراحل يوسف شاهين ضمن فعاليات المهرجان، مؤكدة أن شاهين كان رمزًا فنيًا استثنائيًا، وأن أعماله لا تزال تحمل رسائل إنسانية قوية تعكس حبه لمصر وشعبها، مشيرة إلى أنها كانت تتمنى قضاء وقت أطول داخل المعرض الخاص بأعماله لمتابعة مسيرته السينمائية الثرية.

وأكدت ليلى علوي أن مشاركتها في فيلم «المصير» مع المخرج يوسف شاهين شكّلت محطة فارقة في مشوارها الفني، مضيفة أن العمل مع شاهين أضاف الكثير إلى خبرتها وثقل رؤيتها الفنية، خاصة مع دخوله المسابقة الرسمية في مهرجان كان، وما صاحب ذلك من تقدير عالمي لمسيرته السينمائية.

وأشارت إلى أنها خلال تصوير «المصير» عام 1996 تعرّفت على نظام إنتاج مختلف ومنضبط، يعتمد على الدقة في المواعيد والتخطيط، وهو ما انعكس على أسلوبها المهني لاحقًا، مؤكدة أن التجربة علمتها الكثير من الدروس التي لا تزال تطبقها في عملها حتى اليوم.

واختتمت ليلى علوي حديثها بالتأكيد على أن يوسف شاهين سيظل واحدًا من أهم رموز السينما المصرية والعالمية، وأن الأجيال المتعاقبة ستظل فخورة بما قدمه من أعمال خالدة أثرت السينما العربية والدولية. 

