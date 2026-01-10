الحبس وغرامة 200 جنيه تواجه الأباء عند تسجيل الأطفال حال ارتكاب هذا الفعل

تضمن قانون الأحوال المدنية، عددا من الحالات التي يحظر فيها إدراج اسم الوالدين في شهادة ميلاد أطفالهم، وأقر القانون عقوبات مشددة تصل للحبس والغرامة حال مخالفة أحكام هذا القانون .

في هذا الصدد ، نصت المادة 27 من القانون على أنه لا يجوز ذكر اسم الوالدين في شهادة ميلاد الطفل،وذلك في الحالات الآتية:



1- إذا كان الوالدان من المحارم فلا يذكر أسمائهما.

2- إذا كانت الوالدة متزوجة وكان المولود من غير زوجها فلا يذكر اسمها.

و بالنسبة إلى غير المسلمين إذا كان الوالد متزوجا وكان المولود من غير زوجته الشرعية فلا يذكر اسمه، إذا كانت الولادة قبل الزواج أو بعد فسخه .

و إذا توفى مولود قبل التبليغ عن ولادته، فيجب التبليغ عن ولادته ثم وفاته، أما إذا ولد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل فيكون التبليغ مقصورا على وفاته وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والمستندات الواجب إرفاقها بالتبليغ.

عقوبات المخالفين

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من يبلغ عن واقعة ميلاد أو وفاة سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك.