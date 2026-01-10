طريقة عمل براوني بودنج..بمذاق لا يقاوم

براوني بودنج من الحلويات اللذيذة التي يمكنك تطبيقها في المنزل وتقديمها لأفراد أسرتك أو ضيوفك، فهي من الأطباق السهلة و الشهية.

قدمت الشيف توتا مراد، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل براوني بودنج،فيما يلي…

مقادير براوني بودنج





● كوب ونص سكر

● كوب إلا ربع كاكاو خام

● نصف كوب دقيق

● 4 بيضات

● كوب زبدة مذابة

● ملعقة كبيرة فانيليا

● نص ملعقة صغيرة ملح

للتزين:

● آيس كريم

● صوص شوكولاتة

طريقة تحضير براوني بودنج

يخفق البيض والسكر والفانيليا بالويسك حتى يصبح القوام كريمي

تخلط المكونات الجافة معا

ثم تضاف تدريجيا الى المكونات السائلة

تضاف الزبدة المذابة ونقلب

يوضع الخليط في قالب بايركس

تسوى على حمام مائي حتى تمام الطهي

تقدم مع صوص الشوكولاتة والآيس كريم



