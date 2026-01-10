طريقة عمل براوني بودنج..بمذاق لا يقاوم

براوني بودنج من الحلويات اللذيذة التي يمكنك تطبيقها في المنزل وتقديمها لأفراد أسرتك أو ضيوفك، فهي من الأطباق السهلة و الشهية.
قدمت الشيف توتا مراد، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل براوني بودنج،فيما يلي…
مقادير براوني بودنج
● كوب ونص سكر
● كوب إلا ربع كاكاو خام
● نصف كوب دقيق
● 4 بيضات
● كوب زبدة مذابة
● ملعقة كبيرة فانيليا
● نص ملعقة صغيرة ملح
للتزين:
● آيس كريم
● صوص شوكولاتة
طريقة تحضير براوني بودنج
- يخفق البيض والسكر والفانيليا بالويسك حتى يصبح القوام كريمي
- تخلط المكونات الجافة معا
- ثم تضاف تدريجيا الى المكونات السائلة
- تضاف الزبدة المذابة ونقلب
- يوضع الخليط في قالب بايركس
- تسوى على حمام مائي حتى تمام الطهي
- تقدم مع صوص الشوكولاتة والآيس كريم