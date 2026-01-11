قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الري من البحيرة: سد العجز في العمالة بالمحطات وتطوير السكن الإداري
وزير الأوقاف: اتفقت مع الفلبين على استضافة قساوسة لتدريبهم في مصر على قيم التسامح
التفاصيل الكاملة لإفتتاح متحف فاروق حسني للفنون بالزمالك
إسرائيل في حالة تأهب قصوى تحسبا لتدخل أمريكي في إيران
لاعب كوت ديفوار: منتخب مصر لعب مباراة جماعية ونالوا مرادهم
بالفيديو كونفرانس..كواليس محاكمة شاكر محظور.. والمحامى يطالب بالبراءة
فولفو تدخل التحدي.. فولفو EX60 تنافس بي إم دبليو ومرسيدس وتسلا
مؤشر مرصد الأزهر: استقرار نسبي وهجمات محدودة بشرق أفريقيا فى ديسمبر 2025
شوبير: مؤشرات إيجابية قريبًا في الإسماعيلي واستثمار جديد قادم
خطوات التسجيل في كشف الأورام السرطانية مجاناً.. الرابط والخطوات
وزير الثقافة يكرم أحمد مجدي بآداب عين شمس لفوزه بجائزة الدولة التشجيعية 2025
الأزهري: العالم يشهد تسارعًا غير مسبوق يفرض مسؤولية كبرى على المؤسسات الدينية والفكرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قائد قوات الأمن الداخلي الإيراني يعلن القبض على العناصر الرئيسية لمثيري الشغب

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أعلن قائد قوات الأمن الداخلي في إيران، العميد أحمد رضا رادان، اليوم الأحد، عن القبض على العناصر الرئيسية «التي تقود أعمال الشغب والإرهاب في البلاد»، مؤكدا أنهم «سينالون عقابهم بعد استكمال المراحل القانونية».

وفي تصريحات نقلتها وكالة «تسنيم»، أشار رادان إلى أن «جزءا كبيرا من قتلى أحداث الشغب الأخيرة سقطوا نتيجة استخدام أسلحة بيضاء، مثل الطعنات، وفقا لتقارير الطب العدلي ومراجعات الخبراء». 

وأضاف أن «حالات القتل بالطلقات النارية تمت على مسافات قريبة جدا، مما يدل على أن أعمال العنف كانت من تنفيذ عناصر مدربة وموجهة، وليست من فعل قوات الأمن».

ووصف قائد الأمن الداخلي مثيري الشغب بأنهم «جنود بالمجان لأعداء إيران، من بينهم الولايات المتحدة والكيان الصهيوني»، مشيرًا إلى أنهم «خانوا وطنهم وكانوا ينوون الإضرار بأمن البلاد».

من جهتها، أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، أن الرئيس مسعود بزشكيان سيتحدث إلى الشعب الإيراني في حوار تلفزيوني الليلة، ليستعرض التطورات الأخيرة وأحداث الاحتجاجات، بالإضافة إلى مشروع التحول الاقتصادي الذي تقوده الحكومة.

وتشهد إيران احتجاجات متفرقة منذ 28 ديسمبر الماضي، انطلقت احتجاجا على ارتفاع التضخم ثم تحولت إلى مطالب سياسية بإنهاء الحكم الديني. وتتهم السلطات الأمريكية وإسرائيل بتأجيج هذه الاضطرابات.

وأدت القيود على الإنترنت، المفروضة منذ يوم الخميس، إلى صعوبة تدفق المعلومات من البلاد. وفقا لوكالة «هرانا» لحقوق الإنسان، وصل عدد القتلى إلى 116 شخصًا، بينهم 37 من أفراد قوات الأمن، فيما بث التلفزيون الرسمي لقطات لمواكب تشييع في مدن غربية مثل جاش ساران وياسوج لأفراد أمن قضوا خلال الاحتجاجات.

قائد قوات الأمن الداخلي في إيران إيران الحكومة الإيرانية الرئيس مسعود بزشكيان إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقطة من الحريق

صرخات ورعـ.ـب.. «إطفاء الجيزة» تنقذ إمبابة من كارثة بإخماد حريق هائل التهم عقارًا | شاهد

أسعار الدواجن

بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة .. تراجع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

عريس المرج

طعنة 15 سم استقرت في الرئة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لـ عريس المرج

صورة تعبيرية

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

دواجن وبيض

بعد انتهاء الأعياد.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم

موعد زيادة المعاشات 2026

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2026 .. شوف هتقبض كام

منتخب مصر

بعد موقعة كوت ديفوار.. مصر تقفز 4 مراكز في تصنيف الفيفا

رسميًا.. أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

ترشيحاتنا

مصطفى العش

فرصة أخيرة.. سر تعطيل صفقة مصطفى العش لـ المصري البورسعيدي

وزير الشباب والرياضة

وزير الرياضة يعقد اجتماعًا مع مسئولي «كابيتانو» لمتابعة انطلاق اختبارات الموسم الرابع

عصام عبدالفتاح

موعد ومكان عزاء والد عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام الأسبق

بالصور

إيمان العاصي تخطف الأنظار بوصلة رقص برفقة نانسي عجرم | صور

إيمان العاصي ونانسي عجرم
إيمان العاصي ونانسي عجرم
إيمان العاصي ونانسي عجرم

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنفذ عددا من الأنشطة والفعاليات خلال الفترة الماضية

صورة من أحد فعاليات قوات الدفاع الشعبي والعسكري
صورة من أحد فعاليات قوات الدفاع الشعبي والعسكري
صورة من أحد فعاليات قوات الدفاع الشعبي والعسكري

إدارة الإشارة توقع بروتوكول تعاون مع الكهرباء للحصول على خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ

إدارة الإشارة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الكهرباء لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
إدارة الإشارة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الكهرباء لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
إدارة الإشارة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الكهرباء لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

نانسي عجرم بفستان من إيلى صعب يبلغ سعره ربع مليون جنيه

نانسي عجرم بفستان من إيلى صعب يبلغ ربع مليون جنيها
نانسي عجرم بفستان من إيلى صعب يبلغ ربع مليون جنيها
نانسي عجرم بفستان من إيلى صعب يبلغ ربع مليون جنيها

فيديو

فقدان الوزن

ورقة وقلم غيرت حياتها بالكامل.. امرأة تفقد 86 كيلو جراماً

صورة من اللقاء

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبي لبحث التعاون العسكري

مرض هاني شاكر

وعكة صحية مُفاجئة.. نادية مصطفى تكشف قصة مرض هاني شاكر

ياسمين جيلاني

عرفت الخبر من السوشيال ميديا.. ياسمين جيلاني تكشف تفاصيل صادمة عن طلاقها | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

المزيد