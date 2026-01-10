لإيواء النازحين.. الأوقاف السورية تجهز أكثر من 20 مسجدا في حلب

أعلنت الأوقاف السورية، فتح وتجهيز أكثر من 20 مسجدا في حلب لإيواء النازحين من حيي الأشرفية والشيخ مقصود، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

ونشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" صورا لانتشار قوى الأمن الداخلي بحي الشيخ مقصود في حلب لتأمين المنطقة وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

ذكرت سانا أنه يجري تسيير دوريات تابعة لوزارة الداخلية داخل حي الأشرفية في حلب لضبط الأمن وتعزيز استقرار المنطقة.

فيما قال وزير الإعلام السوري: يجب تحييد المدنيين وحمايتهم وعدم الزج بالمرافق الخدمية لا سيما الطبية بالأعمال العسكرية، مشيرًا إلى إن بعض العناصر اليائسة تسعى للتحصن داخل مستشفيات ومراكز طبية واتخاذ من فيها دروعا بشرية.

وذكرت مدير مديرية الإعلام بحلب أن هناك سيطرة أمنية كاملة على حي الشيخ مقصود لكن كثيرا من الألغام لا تزال هناك.







