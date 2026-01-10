رئيس الحكومة: مستشفي أم المصريين يُعد جزءًا من خطتنا الشاملة للتطوير

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشروع رفع كفاءة وتطوير مستشفى أم المصريين العام بمحافظة الجيزة.

ورافق رئيس الوزراء، الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور شريف مصطفى، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، واللواء علي عبد النعيم، مدير إدارة الأشغال العسكرية بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

كان في استقبالهم المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، وذلك خلال جولته الميدانية اليوم، لتفقد أعمال إنشاء وتطوير عدد من المنشآت الصحية في محافظتي القاهرة والجيزة.

وفي مستهل التفقد، أكد رئيس الوزراء أن تطوير مستشفى أم المصريين العام يُعد جزءًا من خطة شاملة تنفذها الحكومة بهدف تطوير ورفع كفاءة المستشفيات العامة، بما يضمن تقديم خدمات صحية ملائمة تليق بالمواطن المصري.

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، إلى أن مشروع تطوير مستشفى أم المصريين يُعد خطوة مهمة لتعزيز المنظومة الصحية، نظرًا للدور الحيوي الذي يلعبه المستشفى في تقديم الخدمات الصحية لعدد كبير من المواطنين بالمحافظة.

وأكد أن الوزارة تضع أولوية كبيرة لاستكمال أعمال التطوير ورفع كفاءة المستشفى بأعلى المعايير الممكنة.

وخلال التفقد استمع رئيس الوزراء إلى الشرح المُقدم من مسئول إدارة الاشغال، موضحًا أن مشروع تطوير ورفع كفاءة مستشفى أم المصريين العام يمتد على مساحة إجمالية تبلغ 17,850 متر مربع، بينما تصل مساحة المباني إلى 12,000 متر مربع.

وأكد مسئول إدارة الاشغال أن المشروع يشمل 15 مبنى بمساحة إجمالية تبلغ 22,210 متر مربع، يتضمن إنشاء مبنى رئيسي جديد ومبنى للعيادات الخارجية، بالإضافة إلى تحسين كفاءة 6 مبانٍ قائمة، فضلًا عن تطوير الموقع العام، وتجديد الأسوار والبوابات، إلى جانب تحديث شبكات المرافق والبنية التحتية.

وأضاف: بعد الانتهاء من أعمال التطوير، سيضم المستشفى 306 أسرة للإقامة الداخلية، و87 سريرًا مخصصًا للرعاية المركزة، و10 حضانات للأطفال المبتسرين، فضلًا عن 23 جهازًا للغسيل الكلوي، و12 غرفة عمليات، و37 عيادة خارجية.

وفي ختام الجولة بالمستشفى، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بتخصيص مكان لإنشاء جراج بهدف توفير مساحات لانتظار السيارات، مما يسهم بشكل كبير في تحسين استيعاب الكثافات وتلبية احتياجات المرضى وذويهم لمناطق الانتظار.