اليوم.. استئناف عامل على حكم إعدامه في الاعتداء على فتاة

تستكمل محكمة الجنايات الاستئنافية اليوم الأحد 11 يناير 2026، نظر الاستئناف المقدم من مغتصب طفلة المنوفية على حكم إعدامه.

وكشفت التحقيقات أن المتهم عامل بإحدى الأفران بالمنوفية، وشاهد طفلة جارته تبلغ من العمر 5 سنوات وهى تلهو بالشارع فقام باستدراجها الى مكان خالى وهددها بالقتل واعتدى عليها.

وبعرض المجني عليها على مصلحة الطب الشرعي أكدت فى تقريرها تعرض المجنى عليها الى اعتداء من قبل المتهم، وابلغ والد الطفلة الأجهزة الأمنية التى ألقت القبض على المتهم وعرضه على النيابة العامة التى أمرت بإحالته إلى محكمة أول درجة التى قضت بإعدامه، إلا أن المتهم استأنف على الحكم.

وقرر المستشار رئيس محكمة استئناف طنطا وعضو مجلس القضاء الأعلي تحديد جلسة 16 ديسمبر الماضي، لنظر الاستئناف المقدم من عامل بفرن بالمنوفية على حكم إعدامه فى واقعة التعدى على طفلة جارته تبلغ من العمر 5 سنوات أمام محكمة الجنايات الاستئنافية.