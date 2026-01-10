قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سموحة يستضيف بطولة الجمهورية للفروسية
60 عنصرا من قسد يسلمون أنفسهم للجيش السوري في حي الشيخ مقصود بحلب
صورة وزير الأوقاف على مسجد السيدة زينب تطرح التساؤلات.. ومُتحدث الوزارة يوضح
فاركو يقلص الفارق أمام الأهلي 4-1 في كأس عاصمة مصر
الأب والأم محفظان قرآن | تفاصيل وفاة أسرة بسبب الغاز بشبرا الخيمة| وصديقة ابنتهما: كانت مثالا للأدب والاحترام
شرط هام للحصول على تأشيرة الحج السياحي 2026 .. تعرف عليه
سعر الذهب في الكويت مساء اليوم 10-1-2026
أوسيمين يقود هجوم نيجيريا ضد الجزائر فى كأس أمم إفريقيا
رئيس جامعة المنيا يتفقد لجان امتحانات كليات الآداب والحاسبات والتربية ويؤكد توفير الدعم الكامل لذوي الإعاقة
10 آلاف اتصال في 4 ساعات .. خط ساخن باسم خدمة عملاء «إيجي بست» يشعل السوشيال ميديا
قنوات مجانية لمشاهدة منتخب مصر وكوت ديفوار.. اعرفها
فريق درجة سادسة يطيح بـ كريستال بالاس من كأس الاتحاد الإنجليزي
ناقد رياضي يكشف مفاجأة بشأن القلعة البيضاء.. تفاصيل

باسنتي ناجي

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت مفاجأة بشأن غرامات القلعة البيضاء.

الزمالك

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"الزمالك حاليا عليه 8 قضايا ايقاف قيد من الفيفا كالتالي:

- المدرب البرتغالي جوزيه جوميز – المدرب المساعد أندريه بيكي

- مدرب الحراس لويس فيسنتي – مدرب الأحمال جواو ميجيل

- المدرب السويسري كريستيان جروس – اللاعب التونسي فرجاني ساسي

- نادي أشتريلا امادورا البرتغالي – نادي شارليروا البلجيكي

- اجمالي الغرامات : مليون و250 ألف دولار (60 مليون جنيه)

فيه 11 قضية جديدة تم رفعها بالفعل على الزمالك في الفيفا وخلال الفترة الجاية هيكون الحكم فيها بغرامات وايقافات قيد جديدة وهي كالتالي :

- البولندي كونراد ميشلاك –السنغالي ابراهيما نداي

- البرتغالي يانيك فيريرا – التونسي أحمد الجفالي

- الفلسطيني عمر فرج - المغربي صلاح الدين مصدق

- المغربي عبد الحميد معالي - المغربي محمود بنتايج 

- نادي أولكساندريا الأوكراني – نادي اتحاد طنجه المغربي

- نادي نهضة الزمامرة المغربي".

تنتظر إدارة الكرة بنادي الزمالك حدوث انفراجة مالية خلال الفترة المقبلة من أجل حسم ملف التعاقد مع مدير فني أجنبي لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم في ظل الأزمة المالية التي تحول حاليًا دون اتخاذ قرار رسمي في هذا الشأن.

ورغم صعوبة الموقف المالي لم تتوقف تحركات جون إدوارد المدير الرياضي للنادي الذي بدأ بالفعل في البحث عن مدرب مناسب يقود الفريق خلال المرحلة المقبلة تمهيدا لإتمام الاتفاق فور حل أزمة السيولة.

جون إدوارد يبدأ التحرك ويدرس السير الذاتية

وبحسب مصادر داخل القلعة البيضاء يدرس جون إدوارد عددا من السير الذاتية لمدربين أجانب مع وضع عدة معايير أساسية في الاعتبار أبرزها القيمة المالية للراتب إلى جانب الأسلوب الفني للمدرب ومدى توافقه مع طبيعة الكرة داخل نادي الزمالك للوصول إلى اتفاق مبدئي يُفعل لاحقًا.

ملامح المدرب الأجنبي المنتظر في الزمالك

واستقر مسؤولو نادي الزمالك على الخطوط العريضة لمواصفات المدير الفني الجديد في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق والحاجة إلى تصحيح المسار فنيا وإداريا.

وأكد مصدر داخل النادي أن الإدارة تبحث عن مدرب يمتلك خبرات كبيرة، وسبق له العمل في أندية جماهيرية ويجيد التعامل مع الضغوط الجماهيرية والإعلامية إلى جانب تمتعه بشخصية قوية قادرة على فرض الانضباط داخل غرفة الملابس.

إدارة الأزمات شرط أساسي للمدرب الجديد

وأوضح المصدر أن من أبرز الشروط المطلوبة في المدير الفني الجديد امتلاكه خبرة واضحة في إدارة الأزمات خاصة مع تراجع النتائج وتعدد الملفات الشائكة داخل الفريق فضلا عن قدرته على تطوير الأداء الفني بأدوات محدودة بما يتناسب مع المرحلة الحالية.

مرونة تكتيكية وثقة في اللاعبين الشباب

وأشار المصدر إلى أن الزمالك يفضل التعاقد مع مدرب يتمتع بمرونة تكتيكية عالية وقادر على توظيف العناصر المتاحة بشكل أفضل مع منح الثقة للاعبين الشباب والعمل على خلق حالة من الاستقرار الفني والنفسي بدلا من الاعتماد على الحلول المؤقتة.

إدارة الزمالك تتحفظ على الأسماء المطروحة

وشدد المصدر على أن إدارة الزمالك تدرس حاليًا عددًا من السير الذاتية لمدربين أجانبمع التحفظ التام على ذكر أي أسماء مؤكدا أن القرار النهائي لن يُتخذ إلا بعد التأكد من توافق المدرب المختار مع متطلبات المرحلة وإمكانيات النادي المالية.

تجربة فيريرا تفرض الحذر في اختيار المدرب الأجنبي

وترفض إدارة الزمالك التعاقد مع مدير فني أجنبي يفتقر إلى الخبرة أو السيرة الذاتية القوية خاصة في ظل الأزمة المالية التي قد تفرض خيارات محدودة خوفا من تكرار تجارب غير ناجحة سابقة.

ويبدي مسؤولو نادي الزمالك تخوفهم من تكرار تجربة المدرب يانيك فيريرا الذي تم التعاقد معه براتب منخفض لكنه فشل في تحقيق النجاح الفني وانتهت تجربته بتقديم شكوى ضد النادي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

معتمد جمال.. حل مؤقت قد يتحول إلى دائم

ويرى مسؤولو الزمالك أنه في حال نجاح معتمد جمال في مهمته المؤقتة على رأس القيادة الفنية للفريق قد يستمر في منصبه حتى نهاية الموسم لمنح الإدارة الوقت الكافي لاختيار مدرب أجنبي قوي من بين الأسماء المطروحة.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك بالتنسيق مع جون إدوارد المدير الرياضي قد أعلن تعيين معتمد جمال قائمًا بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم على أن يعاونه إبراهيم صلاح لاعب الفريق السابق.

