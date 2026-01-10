قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انطلاق الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية «التعاون الإسلامي» لبحث تطورات الأوضاع في الصومال
إيران: إحباط محاولة تسلل إلى البلاد لميليشيات مدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة
إطلاق نار في الولايات المتحدة.. مقتل 6 أشخاص في مقاطعة كلاي بولاية ميسيسيبي
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة صباحية وبرد شديد ليلا
سموحة يستضيف بطولة الجمهورية للفروسية
60 عنصرا من قسد يسلمون أنفسهم للجيش السوري في حي الشيخ مقصود بحلب
صورة وزير الأوقاف على مسجد السيدة زينب تطرح التساؤلات.. ومُتحدث الوزارة يوضح
فاركو يقلص الفارق أمام الأهلي 4-1 في كأس عاصمة مصر
الأب والأم محفظان قرآن | تفاصيل وفاة أسرة بسبب الغاز بشبرا الخيمة| وصديقة ابنتهما: كانت مثالا للأدب والاحترام
شرط هام للحصول على تأشيرة الحج السياحي 2026 .. تعرف عليه
سعر الذهب في الكويت مساء اليوم 10-1-2026
أوسيمين يقود هجوم نيجيريا ضد الجزائر فى كأس أمم إفريقيا
مينا ماهر: حسبي الله ونعم الوكيل في أي حد هيسدد على مرمى الشناوي

الشناوي
الشناوي
باسنتي ناجي

شارك الإعلامي مينا ماهر منشوراً بشأن حارس مرمي منتخب مصر اللاعب محمد الشناوي .

محمد الشناوي 

وكتب مينا ماهر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"مبدئيًا كده، حسبي الله ونعم الوكيل في أي حد هيسدد على مرمى الشناوي".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره كوت ديفوار، اليوم السبت، ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويسعى منتخب مصر لتخطي عقبة كوت ديفوار والوصول للنهائي من أجل حسم اللقب الثامن في تاريخه.

ويستعرض موقع "صدى البلد" بعض النقاط الهامة قبل مواجهة منتخب مصر الليلة، والتي تتمثل في:

لم يسبق لمنتخب مصر الخسارة أمام منتخب كوت ديفوار في أي دور إقصائي ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

تفوق منتخب مصر على كوت ديفوار في جميع الأدوار الإقصائية التي جمعتهما، سواء في دور الـ16، أو ربع النهائي، أو نصف النهائي، أو النهائي، دون أي خسارة.

في المقابل، يعاني منتخب مصر من عقدة خاصة أمام حامل لقب كأس الأمم الأفريقية في القرن الحديث، خصوصًا في الأدوار الإقصائية.

تاريخيًا، نجح منتخب مصر في الفوز على حامل اللقب 5 مرات في القرن الماضي معظمهم في دور المجموعات ومباراة تحديد المركز الثالث.

لكن في القرن الحديث، لم يحقق منتخب مصر أي فوز على حامل اللقب.  

2002: الخسارة أمام الكاميرون حاملة اللقب 1-0 في دور ربع النهائي

2004: التعادل مع الكاميرون حاملة اللقب 0-0 في دور المجموعات.

المفارقة أن الخسارة الوحيدة لمصر أمام حامل اللقب جاءت في دور ربع النهائي، وهو نفس الدور الذي تخوضه مصر الآن.

مواجهة تجمع بين منتخب لم يخسر إقصائيًا أمام كوت ديفوار أبدًا وأمام عقدة حديثة اسمها حامل اللقب وربع النهائي.

