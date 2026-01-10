قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نيجيريا يضرب الجزائر بالهدف الثاني فى أمم إفريقيا
خطر على السلم والأمن الإقليمي والدولي .. مصر تجدد رفضها القاطع لاعتراف إسرائيل بأرض الصومال
وزير الخارجية: الموقف المصري الداعم لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية ثابت
المسؤولة الأوروبية: استقرار الشرق الأوسط مصلحة مشتركة ونثمّن الدور المحوري لمصر
خبير: تناقض خطاب ماكرون وأزمة فرنسا الداخلية تحدان من طموحاتها في الشرق الأوسط
مصر تؤكد رفضها القاطع وإدانتها لأي اعتراف غير مشروع بأرض الصومال
رزق بتوأم بعد 17 سنة زواج.. أزمة قلبية تخطف فرحة حمادة ابن الصف
السجن المؤبد لـ 3 متهمين لحيازتهم مخدرات في الجيزة
انقطاع الإنترنت في إيران 48 ساعة وسط احتجاجات واسعة
وزير خارجية الصومال: مزاعم إسرائيل حول أرض الصومال غير قانونية
قراران جمهوريان على الأبواب بعد اكتمال تشكيل مجلس النواب .. تعرف عليهما
موعد صرف معاش تكافل وكرامة يناير 2026 وخطوات الاستعلام والشروط كاملة
جمهورية أمريكية تحذّر: إسرائيل تسعى لنزع سلاح حزب الله وتكرار سيناريو سوريا

محمد البدوي

قالت جينجر تشابمان، عضو الحزب الجمهوري الأمريكي، إن إسرائيل تستخدم قضية السلاح كذريعة لتحقيق أهداف أوسع، موضحة أن استراتيجيتها تقوم على زعزعة الاستقرار أولًا، ثم نزع السلاح والسيطرة على الأرض، وهو النهج نفسه الذي طُبق سابقًا في سوريا وتسعى إلى تكراره حاليًا في جنوب لبنان.

تبني رؤية استراتيجية طويلة المدى

وأشارت تشابمان خلال مداخلة في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» المذاع على قناة القاهرة الإخبارية إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدت مترددة في تبني رؤية استراتيجية طويلة المدى، مكتفية بإدارة الصراع بصورة مؤقتة دون معالجة أسبابه الجذرية. 

ولفتت إلى أن تصريحات ترامب في المؤتمر الصحفي الذي جمعه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عكست دعمًا كاملًا لسياساته، رغم حالة الجمود الواضحة على أرض الواقع.

استمرار الغارات الجوية

وأوضحت أن المشهد في لبنان قد يتجه نحو تكرار نموذج غزة، في ظل تمسك حزب الله بسلاحه إلى حين الانسحاب الإسرائيلي الكامل، مقابل استمرار الغارات الجوية والتصعيد العسكري، الذي لا يقتصر تأثيره على الحزب فقط، بل يمتد ليشمل قوات «اليونيفل» والمدنيين اللبنانيين في الجنوب.

وأكدت تشابمان أن الأهداف الإسرائيلية تتجاوز مسألة نزع سلاح حزب الله، لتشمل منع إعادة تسليحه أو إعادة تمركزه واستعادة نفوذه، معتبرة أن إسرائيل تمضي في تنفيذ هذه الاستراتيجية بغض النظر عن التصريحات الأمريكية أو مواقف دول الجوار. 

شراكة الدول العربية 

وأضافت أن ترامب يعوّل على شراكة الدول العربية ودعمها، ويرى أنها قادرة على لعب دور مؤثر إذا أُتيحت لها الفرصة.

