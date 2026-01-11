الصحة: الدولة تضخ استثمارات وتسابق الزمن لتطوير القطاع

قال حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن جولة رئيس الوزراء بالأمس للمستشفيات تشير بشكل واضح إلى أن منظومة الصحة على رأس أولويات الدولة المصرية، متابعا: وزير الصحة اصطحب رئيس الوزراء وتفقدوا مجموعة من المشروعات القومية في موحافظتي القاهرة والجيزة.





وأوضح خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى، ان مستشفى جوستاف روسيه، ستضم 162 سرير إقامة و25 سرير رعاية مركزة و160 سرير للعلاج الكيماوي ،و19 سرير لعمليات زرع النخاغ و9 غرف عمليات جديدة و41 عيادة خارجية، ومتوقع الانتهاء منه في ديسمبر 2026.

ولفت إلى أن مستشفى بولاق الدكرور تم الانتهاء منها، وسيتم افتتاحها خلال شهر يناير الحالي، وتضم 115 سرير إقامة داخلية و22 مكينة غسيل كلوي و18 عيادة خارجية و94 سرير رعاية مركزة و19 حضانة و8 غرف عمليات.

وأشار إلى أن مستشفى أم المصريين يعد أحد أقدم المستشفيات في محافظة الجيزة، حيث يتم إحلال وتجديد 15 مبنى بداخلها، لتصبح سعتها 306 سرير إقامة داخلية و10 حضانات و23 مكينة غسيل كلوي، مؤكدا على أن الدولة تضخ استثمارات وتسابق الزمن لتطوير القطاع الصحي.

