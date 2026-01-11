تنفيذ 4 قرارات إزالة واسترداد 28 فدانا في الوادي الجديد

أكد محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط اليوم /الأحد/ أنه تم تنفيذ 4 قرارات إزالة تعديات على أراض زراعية بمركزي الخارجة والفرافرة، وذلك في أول أيام انطلاق الموجة 28 من إزالة التعديات على أراض وأملاك الدولة والتي تستمر حتى 27 مارس المقبل.



وذكر محافظ الوادي الجديد - في بيان صحفي اليوم - أن هذه الإزالات أسفرت عن استرداد مساحة 28 فدانا زراعيا و280 متر مباني، مشيرا إلى أن وحدة التغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة لمراقبة أية تعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة.



ووجه المحافظ رؤساء المراكز بإزالة أية إزالات بصورة فورية في مهدها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وتواصل محافظة الوادي الجديد أعمالها بصورة دورية للتصويت لأية تعديات، بالإضافة إلى تقديم تفسيرات كبيرة للمواطنين الخاصة بفاتورة تقنين الأراضي والمصالح في مخالفات البناء وفق الإجراءات القانونية المتبعة.

