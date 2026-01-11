رئيس أزهر مطروح يتابع أعمال تصحيح امتحانات صفوف النقل

​تفقد الشيخ عطية سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية أعمال التصحيح الجارية بمراكز التصحيح الخاصة بصفوف النقل .

، حيث وجه بضرورة تحري الدقة والشفافية في رصد الدرجات والانتهاء من كافة الأعمال أولاً بأول فور انتهاء امتحان كل مادة.

واكد على إعطاء كل طالب حقه كاملاً والالتزام بالجدول الزمني المحدد لضمان إعلان النتائج في مواعيدها المقررة، معربًا عن تقديره لانضباط العمل داخل اللجان ومراكز التصحيح والتزام الجميع بالتعليمات المنظمة.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق شاركت منطقة مطروح الأزهرية في فعاليات "قافلة الخير" الشاملة التي نظمتها محافظة مطروح لخدمة المناطق النائية، والتي احتضن فعالياتها مجمع "تحيا مصر" بقرية سيدي عبد الرحمن التابعة لمركز العلمين، وذلك بمشاركة كافة المديريات الخدمية والصحية والتعليمية بالمحافظة.

جاءت هذه المشاركة تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، وبحضور المهندس حسين السنيني، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وبمتابعة وتكليف من الشيخ عطية سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية.

وخلال فعاليات القافلة، عقد الشيخ حسام حجازي، مدير إدارة الضبعة التعليمية الأزهرية، لقاءً توعويًا مع أهالي القرية تحت عنوان "التكافل في الإسلام"، والذى تناول فيها فضل التعاون والتراحم، مؤكدًا أن الإسلام وضع منهجًا دقيقًا للتكافل يضمن صون كرامة الإنسان وتلبية احتياجاته.

وثمن "حجازي" بالنموذج الذي قدمته القافلة، والتي لم تقتصر على الجانب التوعوي فحسب، بل شملت منظومة متكاملة من الخدمات (الصحية، التعليمية، والاجتماعية) عبر تكاتف كافة المديريات الخدمية بالمحافظة.

وأكد أن هذا الحشد من الخدمات بمقر مجمع "تحيا مصر" يعكس اهتمام الدولة بالوصول إلى المواطن في المناطق النائية وتقديم الدعم المباشر له، وهو ما يعد من أسمى صور التكافل التي دعا إليها الدين الحنيف.