حماة الوطن يحصل على 91 عضوا في مجلس النواب 2026

وصل عدد أعضاء مجلس النواب 2026، عن حزب حماة الوطن ، إلى 91 نائبا، ما بين فائزين ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، أو على المقاعد الفردية.

جاء ذلك عقب صدور قرار رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، بأسماء النواب المعينين في مجلس النواب 2026.

ووجه حزب حماة الوطن، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، على ثقته الغالية في اختيار قيادات من الحزب ضمن المعينين في مجلس النواب بالفصل التشريعي الثالث.

وأعلن الحزب، أنه يعكف حاليا على إعداد الأجندة التشريعية والرقابية خلال الدورة البرلمانية الجديدة، بما يلبي تطلعات المواطنين، وثقتهم في حماة الوطن الذي دائما ما يسعى للتعبير عن الشارع المصري.