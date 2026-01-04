غرفة عمليات حماة الوطن تتابع أعمال الفرز في الدوائر الملغاة من المرحلة الأولى

تواصل غرفة العمليات المركزية بحزب حماة الوطن، برئاسة الفريق محمد عباس حلمي، أعمالها بمتابعة أعمال الفرز في الدوائر الملغاة بحكم المحكمة الإدارية العليا في محافظات المرحلة الأولى.

يأتي ذلك بعدما اغلقت اللجان الانتخابية باب التصويت في الانتخابات التي شهدت إقبالًا من المواطنين في إطار الحرص على ممارسة حقهم الدستوري.

وتشيد غرفة العمليات المركزية بحزب حماة الوطن، بجهود كافة الأجهزة المعنية، وفي مقدمتهم الهيئة الوطنية للانتخابات، وكذلك الجهات الأمنية، من أجل خروج الاستحقاق الانتخابي بصورة تليق بتاريخ مصر السياسي.