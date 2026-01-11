إيداع الطفل ريان بدار متخصصة بعد انتهاء رعايته بمستشفى دمياط العام

قامت مديريه الصحه بدمياط، بإيداع الطفل «ريان» بدار المعثور عليهم التابعة لمديرية الشئون الصحية بدمياط، وذلك عقب انتهاء فترة رعايته الطبية واستقرار حالته الصحية بمستشفى دمياط العام.

وكان الطفل قد تلقى الرعاية الطبية اللازمة داخل المستشفى، وتم إجراء التدخل الطبي المطلوب ومتابعته بالعناية الطبية إلى أن تم التأكد من جاهزيته للانتقال إلى دار الرعاية، وفقًا للإجراءات القانونية المعتمدة.

ومن المقرر أن يتلقى الطفل داخل دار المعثور عليهم رعاية صحية دورية، متابعة تمريضية مستمرة، تغذية متوازنة، رعاية نفسية واجتماعية، وخدمات حماية ورعاية متكاملة، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومستقرة تساعد على نموه السليم.

ويتم ذلك بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة،، مع استمرار المتابعة الدورية من فرق مديرية الشئون الصحية لضمان جودة الخدمات المقدمة داخل الدار.

وأكدت مديرية الشئون الصحية بدمياط التزامها الكامل بحماية ورعاية الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية، وتقديم نموذج متكامل للرعاية الصحية والاجتماعية المستدامة

كان قد عثر على الطفل منذ أيام ملقي في الشارع بعد أن تركته والدته وعلى الفور تم نقله لمستشفى دمياط العام لتلقي العلاجد