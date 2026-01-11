قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فاز على ريال مدريد 3-2.. برشلونة بطلا لكأس السوبر الإسباني للمرة 15 في تاريخه
هل الدعاء وحده يكفي لإصلاح الابن الظالم؟.. أمين الإفتاء يجيب
البنك المركزي يعلن قبول استثمارات بـ 196,73 مليار جنيه
مصطفى بكري يحسم جدل الترشح على منصب وكيل مجلس النواب
سامح شكري: الانضمام لمجلس النواب مسؤولية وطنية وخبرتي الدبلوماسية في خدمة الوطن
رسالة عاجلة من إيران لـ مجلس الأمن ضد أمريكا .. ما مضمونها؟
الاستعلام عن مخالفات المرور 2026 أونلاين مجانا عبر موقع النيابة العامة
متحدث الوزراء: اقتصادية قناة السويس جاذبة للاستثمار وتحظى بدعم حكومي
برشلونة يضرب ريال مدريد بالهدف الثالث في كأس السوبر الإسباني
مصير حكومة مدبولي بعد تشكيل برلمان 2026
هيمنة مغربية على المدرجات.. أعلى المباريات حضورا جماهيريا في أمم أفريقيا
هل صلاة ركعتين في ليلة 23 من رجب له ثواب 70 حجة؟.. لا تفوت الفرصة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إيداع الطفل ريان بدار متخصصة بعد انتهاء رعايته بمستشفى دمياط العام

الطفل ريان
الطفل ريان
زينب الزغبي

قامت مديريه الصحه بدمياط، بإيداع الطفل «ريان» بدار المعثور عليهم التابعة لمديرية الشئون الصحية بدمياط، وذلك عقب انتهاء فترة رعايته الطبية واستقرار حالته الصحية بمستشفى دمياط العام.

وكان الطفل قد تلقى الرعاية الطبية اللازمة داخل المستشفى، وتم إجراء التدخل الطبي المطلوب ومتابعته بالعناية الطبية إلى أن تم التأكد من جاهزيته للانتقال إلى دار الرعاية، وفقًا للإجراءات القانونية المعتمدة.

ومن المقرر أن يتلقى الطفل داخل دار المعثور عليهم رعاية صحية دورية، متابعة تمريضية مستمرة، تغذية متوازنة، رعاية نفسية واجتماعية، وخدمات حماية ورعاية متكاملة، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومستقرة تساعد على نموه السليم.

ويتم ذلك بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة،، مع استمرار المتابعة الدورية من فرق مديرية الشئون الصحية لضمان جودة الخدمات المقدمة داخل الدار.

وأكدت مديرية الشئون الصحية بدمياط التزامها الكامل بحماية ورعاية الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية، وتقديم نموذج متكامل للرعاية الصحية والاجتماعية المستدامة

كان قد عثر على الطفل منذ أيام ملقي في الشارع بعد أن تركته والدته وعلى الفور تم نقله لمستشفى دمياط العام لتلقي العلاجد

دمياط محافظ دمياط الطفل ريان دار رعايه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم مع سفير اليابان

وزير التعليم: تطوير مناهج الرياضيات حتى الصف الثالث الثانوي بالتعاون مع اليابان

الأمطار

غزيرة ورعدية.. خريطة سقوط الأمطار على المحافظات غدًا

جانب من المصنع

رئيس الوزراء: المواطن يدفع 400 جنيه فقط مقابل عمليات تكلف الدولة مليون جنيه

سعر الذهب

تراجع ملحوظ في سعر الذهب بعد قفزة جنونية.. وعيار 21 الآن مفاجأة

عريس المرج

طعنة 15 سم استقرت في الرئة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لـ عريس المرج

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية غزيرة في هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية غزيرة في هذه المناطق

الزمالك وبيراميدز

2.5 مليون دولار و5 لاعبين .. صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز

اجازة 25 يناير2026

موعد إجازة 25 يناير 2026.. هل يتم ترحيلها؟

ترشيحاتنا

خالد عبد الفتاح

الاتحاد السكندري يحصل على خدمات خالد عبد الفتاح

بلعمري

يصل القاهرة بعد نهاية أمم أفريقيا.. المغربي يوسف بالعمري أهلاوي

كاف

فوضى عارمة.. كاف يحقق في أحداث مباراة الجزائر ونيجيريا في أمم أفريقيا

بالصور

رئيس مياه الشرقية يكلف الإدارات بتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

بين الرياضة والدراما.. ريم مصطفى تخطف الأنظار في ملعب التنس

ريم مصطفي
ريم مصطفي
ريم مصطفي

صحة الشرقية: 3 قوافل علاجية وكشف وعلاج مجاني لـ 5 ألاف مواطن| صور

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

تنفيذ 27 مشروعا بتكلفة مليار و700 مليون جنيه في قطاع الصرف الصحي بالشرقية

صرف صحي
صرف صحي
صرف صحي

فيديو

انغام

أنغام تطرح أحدث أغانيها "الحب حالة"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

المزيد